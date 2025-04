La llegada de 93 vagones y 20 locomotoras desde el sistema Caltrain del Área de la Bahía de San Francisco fue presentada como un hito en la gestión del alcalde Rafael López Aliaga. Sin embargo, informes técnicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) han confirmado que la mayoría de estas unidades presentan fallas que deben ser atendidas antes de que entren en operación. Si bien el proyecto resulta ambicioso, se enfrenta a desafíos logísticos y económicos que podrían retrasar su implementación definitiva hasta finales de 2026.

La Oficina de Servicios Generales de la MML, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, indicó que los trenes donados desde Estados Unidos están en condiciones aceptables, pero requieren adaptaciones técnicas específicas. La municipalidad reconoce que 7 de cada 10 locomotoras y más del 80% de los vagones necesitan trabajos correctivos, incrementando significativamente el presupuesto inicial contemplado para el traslado y reacondicionamiento de estos vehículos.

Detalles de los trenes donados a la Municipalidad Metropolitana de Lima

La donación, gestionada por el Concejo Metropolitano de Lima y formalizada a través del medio oficial El Peruano, proviene del Península Corridor Joint Powers Board – Caltrain, que opera trenes en el Área de la Bahía de San Francisco, en California. Este sistema ferroviario inició una transición hacia trenes eléctricos, lo cual volvió obsoletos varios de sus vehículos a diésel y, en consecuencia, se ofrecieron gratuitamente sus unidades fuera de uso a la ciudad de Lima.

Los trenes fueron fabricados entre 1985 y 2000 y pasaron por procesos de reacondicionamiento entre 1998 y 2002. Aunque no se trata de material rodante nuevo, el lote incluye repuestos, manuales técnicos e inventarios completos. Según la MML, el valor comercial actual de la donación asciende a US$ 224.8 millones (alrededor de S/822,8 millones). Sin embargo, el alcalde Rafael López Aliaga afirmó en noviembre de 2024 que el valor real superaría los US$ 1.000 millones en el mercado internacional, cifra que no ha sido respaldada por los informes técnicos de la comuna limeña.

La operadora estadounidense Caltrain donó 93 vagones y 20 locomotoras a la MML. Foto: Caltrain.





¿Cuál es el verdadero valor de los trenes, y cuánto costará mantenerlos y repararlos?

Más allá del entusiasmo inicial por la adquisición, la implementación del proyecto tiene un costo oculto que la Municipalidad Metropolitana de Lima deberá afrontar. Solo el traslado desde Estados Unidos hasta el Perú, a cargo de la empresa Sea Marine Transport LLC, demandará una inversión de más de US$ 13 millones. A ello se suma el costo del reacondicionamiento, el cual podría extenderse hasta por 18 meses después de la llegada del material.

Según el documento, “el 70% de las locomotoras y más del 80% de los vagones presentan estructuras sólidas y funcionales, con fallas que pueden ser corregidas mediante mantenimiento correctivo y adaptaciones técnicas menores”.

Aunque no se ha revelado públicamente el monto exacto que implicará la reparación integral de los trenes, se estima que los trabajos de adecuación técnica representarán un gasto considerable. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto de la MML aseguró que existen recursos previstos para cubrir estos gastos, siempre y cuando se realicen las modificaciones presupuestales correspondientes para el año fiscal 2025.

El Informe N.° D000419-2025-MML-OGA-OSG, elaborado el 31 de marzo de 2026 afirma que los trenes pueden ser reacondicionados. Además, el Informe Técnico N.° D000017-2025-MML-OGA-OL-ABMI confirma que las unidades cumplen con los requerimientos básicos para su operación.

Documento de la buena pro a la empresa Sea Marine Transport LLC para el traslado de los vagones y locomotoras por más de US$13 millones. Foto: La República





¿Cuánto podría llegar a costar el pasaje del Tren Lima - Chosica?

Uno de los principales objetivos de este proyecto es fortalecer la movilidad urbana en Lima, especialmente a lo largo del corredor Lima-Chosica, una de las rutas más congestionadas del este de la capital. Según estimaciones de la MML, este nuevo servicio ferroviario podría transportar hasta 200.000 pasajeros al día, con cada vagón preparado para movilizar a 2.000 personas.

Juan de Dios Olaechea, presidente del Ferrocarril Central Andino, indicó que el pasaje completo desde la Estación Desamparados hasta Chosica no debería superar los S/ 5. Para tramos cortos, como de Chaclacayo a Ñaña, el costo sería de un S/ 1. Esta tarifa busca hacer competitivo al tren frente a otras formas de transporte público y brindar una alternativa eficiente, rápida y menos contaminante para los limeños.