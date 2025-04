Al grito de “queremos agua” más de cien ciudadanos de la provincia de Paita llegaron a las instalaciones principales de la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento (EPS) Grau, en Piura, para protestar debido a la carencia del agua potable en la jurisdicción y el constante colapso de desagües. El alcalde Pedro Cuadros lideró la movilización, señalando que son más de 180.000 habitantes los que actualmente se enfrentan a esta problemática.

“Estamos cansados de un mal servicio. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Nosotros pagamos nuestro servicio y en algunas casas se reciben dos o tres horas de agua, hay días que ni siquiera hay”, aseveró el burgomaestre. En esa línea, el burgomaestre explicó que la principal problemática que enfrenta la provincia es que no se les provee la cantidad suficiente de agua para que haya una correcta presión que permita que llegue el liquido elemento a las viviendas mas alejadas de la jurisdicción.

“Pedimos una mayor dotación de agua”, expuso la autoridad, quien añadió que al día reciben 800 metros cúbicos de agua para un tanque que tiene la capacidad de 3.000 metros cúbicos. Para empeorar el panorama, sostuvo que parte del liquido se queda en las líneas de conducción.

En esa línea, hizo énfasis en que existe el proyecto de las tres cuencas que permitiría el abastecimiento de agua a 10 asentamientos humanos. No obstante, debido a la falta de presión del líquido, esta obra no se puede llevar a cabo.

Las familias deben comprar agua a 30 soles diariamente. Créditos: Almendra Ruesta / La República.





Por otro lado, Cuadros aseveró que es necesario un plan de mantenimiento técnicamente viable para las redes de alcantarillado. “No es posible que una de las provincias que tiene la zona industrial más desarrollado y que aporta al erario de la EPS Grau en mayor demanda no tenga ni siquiera un hidrojet para que se haga una limpieza de las redes y tengamos que esperar días con los malos olores”, acotó la autoridad.

Impulsar nueva planta

Durante su intervención el alcalde provincial también mencionó la importancia del culminar el expediente técnico para la ejecución de la nueva planta de tratamiento de agua potable en El Arenal. Como se sabe, la infraestructura que hoy en día opera tiene varias décadas en funcionamiento y ya cumplió su vida útil.

Protesta fue liderada por el alcalde provincial de Paita, Pedro Cuadros. Créditos: Almendra Ruesta / La República.





“Invocamos que el gobernador regional emita sus oficios para que el expediente técnico no se detenga. (Las provincias) Paita y Talara ya no pueden esperar más y no se puede tolerar que haya vicios administrativos que detengan el expediente técnico. Debemos llegar a la OTASS y al ministro de Construcción y Saneamiento. Ya hemos esperado demasiado tiempo”, puntualizó Cuadros.

Indignados

El paiteño Rafael Bayona expuso que solo les dan 20 minutos de agua y que constantemente deben comprar el liquido elemento hasta a 30 soles el tanque. “Todos los días los desagües se atoran, Paita huele mal”, señaló. En la misma línea, Arsenio Julca detalló que desde hace tres años deben comprar agua en el asentamiento humano Marco Jara ya que el servicio es deficiente.

Cabe señalar que el burgomaestre fue convocado por la directiva de la entidad estatal para mantener una reunión. Fue en el momento del ingreso de la autoridad al establecimiento de la EPS Grau que efectivos de la policía antidisturbios, quienes se encontraban resguardando el local, empujaron y echaron gas pimienta contra la ciudadanía que se encontraba junto a la puerta intentando ingresar para participar de la reunión. Los pobladores se mostraron indignados.

Pobladores reciben solo 20 minutos de agua al día. Créditos: Almendra Ruesta / La República.





Problemas generalizado

Rosita Choquehuanca, vecina del sector La Rinconada en la provincia Piura, declaró que se unieron a la movilización de los ciudadanos paiteños ya que enfrentan la misma problemática. La indignada ciudadana señaló que más de 400 familias llevan meses sin agua. “Nos pelotean de la inmobiliaria Los Portales a la EPS Grau. El agua es fundamental para vivir”, exclamó.