Vecinos de las ciudades de Lampa y Juliaca se movilizaron por la disputa de la sede del nuevo Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de la región Puno. Vale recordar que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), determinó que la sede sea Juliaca y el Gobierno Regional de Puno respaldó la decisión.

Los dirigentes de la ciudad de Juliaca advirtieron que de ningún modo aceptarán que les quiten la sede porque de lo contrario acatarán un paro indefinido.

Por su parte, los pobladores de Lampa a la cabeza de su alcalde Heraclidas Ojeda, anunciaron que plantearán que se deje sin efecto el informe N° 08-2025. Este documento elaborado por el Pronied, considera a Juliaca como el lugar adecuado porque al momento que se tomó la determinación, tenía el terreno inscrito a nombre del Ministerio de Educación. Este requisito era indispensable.

¿Cuál es la objeción de Lampa por el COAR en Juliaca?

El edil Heraclidas Ojeda precisó además que plantearán que se deje sin efecto dicho informe hasta que su reclamo sea resuelto por el Ministerio de Educación, a fin que haga una reevaluación independiente para que Puno, Juliaca, y Lampa no sigan enfrentados.

“Consideramos que Juliaca, es una zona de alto índice de delincuencia y eso no es bueno para albergar escolares. Además, el lugar escogido no tiene agua ni desagüe, en Lampa tenemos todos los servicios. Para no seguir peleando nosotros creemos que debe haber una determinación independiente”, precisó.