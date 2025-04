Nuevos días no laborables 2025: ¿habrá clases en los colegios de Perú? Esto dice el cronograma de Minedu

¿Habrá clases en los colegios de Perú en los días Nuevos días no laborables 2025? Foto: composición LR

El Gobierno peruano ha oficializado los días no laborables para el año 2025 mediante el Decreto Supremo N.° 042-2025-PCM. Esta normativa establece tres feriados largos que beneficiarán a los trabajadores, principalmente del sector público, aunque el sector privado tiene la opción de decidir sobre su aplicación.

Los días no laborables son aquellos en los que, por disposición legal, no se trabaja en el sector público. Sin embargo, en el ámbito privado, la decisión de otorgar el descanso recae en cada empresa, a menos que se disponga lo contrario en un acuerdo colectivo o contrato de trabajo. A continuación, se detallan los días no laborables y los feriados largos que se implementarán en el calendario de 2025.

El Gobierno ha determinado que los días no laborables para el sector público en 2025 son los siguientes: viernes 2 de mayo y viernes 26 de diciembre de 2025. En este sentido, con respecto a las clases escolares, en el primer viernes mencionado, los colegios públicos no tienen clases. Mientras que el otro feriado coincide con la época de vacaciones escolares, según confirmó el Ministerio de Educación.

Cambios en las fechas claves del calendario escolar

El calendario de este 2025 incluye 16 fechas oficiales, durante los cuales no habrá actividades escolares. Estas fechas han sido distribuidas a lo largo del año con el finde minimizar interrupciones prolongadas en el flujo académico. Entre los feriados más destacados se encuentran:

1 de mayo: Día del Trabajo.

17 y 18 de abril: jueves y Viernes Santo

29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

28 y 29 de julio: Fiestas Patrias.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Navidad.

Trabajadores del sector público podrán disfrutar de un feriado largo de 4 días en abril 2025. Foto: Composición LR/Andina.

Calendarización del Año Escolar 2025 del Minedu

Bloques Duración Fecha de inicio y fin Primer bloque de semanas de gestión 2 semanas 03/03 al 14/03 Primer bloque de semanas lectivas 9 semanas 17/3 al 16/05 Segundo bloque de semanas de gestión 1 semanas 19/05 al 23/05 Segundo bloque de semanas lectivas 9 semanas 26/05 al 25/07 Tercer bloque de semanas de gestión 2 semanas 28/07 al 08/08 Tercer bloque de semanas lectivas 9 semanas 11/08 al 10/10 Cuarto bloque de semanas de gestión 1 semanas 12/10 al 17/10 Cuarto bloque de semanas lectivas 9 semanas 20/10 al 19/12 Quinto bloque de semanas de gestión 2 semanas 22/12 al 31/12

Nuevos días no laborables en Perú en 2025

El Gobierno ha determinado que los días no laborables para el sector público en 2025 son los siguientes:

Viernes 2 de mayo de 2025.

Viernes 26 de diciembre de 2025.

Feriados largos en el calendario de 2025

Con la oficialización de los días no laborables, se establecen 'feriados largos' que permitirán a los trabajadores disfrutar de más días de descanso. Los feriados largos son:

Primer feriado largo, Semana Santa: El primer feriado largo se dará en abril, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa. Los días de descanso se extenderán desde el jueves 17 de abril (Jueves Santo) hasta el domingo 20 de abril, abarcando así un fin de semana largo.

El primer feriado largo se dará en abril, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa. Los días de descanso se extenderán desde el jueves 17 de abril (Jueves Santo) hasta el domingo 20 de abril, abarcando así un fin de semana largo. Segundo feriado largo, Día del Trabajo : El segundo feriado largo tendrá lugar en mayo, con el Día del Trabajo el jueves 1 de mayo. Con la inclusión del día no laborable el viernes 2 de mayo, los trabajadores disfrutarán de un descanso que se extenderá hasta el domingo 4 de mayo.

: El segundo feriado largo tendrá lugar en mayo, con el Día del Trabajo el jueves 1 de mayo. Con la inclusión del día no laborable el viernes 2 de mayo, los trabajadores disfrutarán de un descanso que se extenderá hasta el domingo 4 de mayo. Tercer feriado largo: Navidad: El tercer feriado largo se celebrará en diciembre, con el feriado nacional del 25 de diciembre (Navidad) y el día no laborable del 26 de diciembre. Esto permitirá un descanso prolongado hasta el domingo 28 de diciembre.

El Gobierno ha oficializado nuevos días no laborables para 2025. Foto: composición LR.

Primer día no laborable de 2026

Además de los días mencionados, el Gobierno ha oficializado el viernes 2 de enero de 2026 como el primer día no laborable de ese año, según lo publicado en El Peruano.

Días no laborables en el sector privado: Las entidades y empresas del sector privado que brindan servicios esenciales tienen la facultad de decidir qué puestos de trabajo no se verán afectados por los días no laborables. Esto significa que los trabajadores que desempeñen funciones clave para garantizar la continuidad de estos servicios podrán seguir laborando durante esos días.

¿Cuál es la diferencia entre días no laborables y feriados nacionales?

Es importante distinguir entre feriados nacionales y días no laborables. Los feriados nacionales son días establecidos por ley en los que se suspende el trabajo en todo el país, aplicándose tanto al sector público como al privado. En cambio, los días no laborables son declarados por el Gobierno y no son de descanso obligatorio para todos los trabajadores, dependiendo de la decisión de cada empresa en el sector privado.

