La perseverancia se ejemplifica en muchos contextos dentro de las universidades. Los estudiantes que enfrentan obstáculos, ya sean académicos, personales o financieros, avanzan con determinación, buscando maneras de superar las dificultades y alcanzar su meta: obtener un título universitario. Este mismo concepto de perseverancia se extiende a muchos adultos que, tras enfrentar desafíos personales, deciden regresar a la universidad para completar sus estudios. Ese es el caso de Porfirio Arias, un adulto mayor que se graduó a los 76 años como ingeniero eléctrico en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y que comenzó su carrera en 1973.

En una entrevista brindada a Andina, el señor relató que aún no ha terminado su carrera como profesional y que tiene proyectos futuros en mente. Uno de ellos es obtener su título profesional y brindar apoyo a quienes realmente lo necesitan con sus conocimientos.

¿Qué obstáculos se les presentó para seguir estudiando?

Porfirio Arias, originario de San Vicente de Cañete, llegó a Lima a los 14 años y comenzó a trabajar como carpintero mientras estudiaba en la universidad. Debido a su agitado ritmo de trabajo y estudios, no pudo asistir de manera regular a las clases, alternando ciclos por la falta de dinero para cubrir sus gastos. “No podía asistir a clases de forma continua; dejaba un ciclo y me matriculaba en otro. Estudiaba de manera intercalada porque no me alcanzaba el dinero. A pesar de que los estudios eran gratuitos, debía pagar una habitación, mi alimentación y una serie de gastos. Otras veces, trabajaba sin parar”, rememora.

Porfirio Arias inició sus estudios como ingeniero eléctrico en la UNI en 1973. Foto: Andina

En 1995, sufrió tuberculosis y tifoidea, lo que lo dejó postrado en cama y lo obligó a suspender sus estudios durante un largo tiempo.

¿Qué lo impulsó a continuar sus estudios?

En 2018, mientras instalaba un sistema de alarma en su casa de San Martín de Porres, Porfirio Arias sintió el impulso de retomar sus estudios de ingeniería eléctrica en la UNI. A pesar de los años dedicados a trabajar en carpintería y electricidad, nunca dejó de repasar los libros y apuntes de su juventud. Recordó sus tiempos en el colegio público Ricardo Bentín, donde estudiaba de noche y trabajaba de día para costear su habitación en el Rímac.

Al lograr que la alarma funcionara, se preguntó por qué no intentar nuevamente la universidad, aunque temía que ya no lo aceptaran debido al tiempo transcurrido. Después de 40 minutos de duda, se acercó a la universidad, donde, tras verificar sus datos, le confirmaron que podía regresar a continuar sus estudios. “La señorita me pidió mi documento de identidad, consultó en la computadora y luego me miró. 'Señor Arias, usted puede regresar', me dijo".

La llegada de la pandemia fue otro escollo en su camino hacia la graduación como profesional. Afortunadamente, se implementó la educación virtual, lo que marcó una gran transformación para él, ya que no conocía las herramientas digitales. Sin embargo, se adaptó a los cambios y aprendió a medida que avanzaba.

Don Porfirio se graduó el 30 de diciembre del 2023, a los 76 años. Foto: Andina

¿Cuándo celebró su graduación?

El 30 de diciembre de 2023, don Porfirio Arias se graduó como ingeniero electricista de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, en una ceremonia celebrada en el Gran Teatro de la UNI. Estuvieron presentes su hermana, cuñado, sobrinos y el rector de la universidad. Con los ojos brillantes y levantando la mano en señal de triunfo, recibió su diploma y medalla por haber completado con éxito sus cinco años de estudios.

Vestido con toga y birrete, agradeció a sus padres y a su familia por todo el apoyo recibido, dedicando su logro especialmente a sus padres, quienes fueron su gran soporte en la vida. "Me enseñaron las leyes de la vida. Agradezco a mis hermanos y a toda mi familia porque, de una u otra forma, siempre me apoyaron", expresó emocionado.

Después de convertirse en ingeniero eléctrico, Porfirio Arias sueña con tener una casa semiinteligente y acercarse al campo de la robótica para aprender a automatizar. Cree que puede lograrlo aprendiendo por internet, confiando en la disponibilidad de recursos y herramientas en línea para adquirir los conocimientos necesarios.