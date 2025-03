Estudiantes organizan la primera Conferencia sobre Perú en Harvard: Valeria Churango, economista de la UNMSM, es una de las líderes

Por Marco Carrasco Villanueva

Varios destacados peruanos han estudiado o mantenido un vínculo académico con la Universidad de Harvard a lo largo de la historia, incluyendo a figuras como Julio C. Tello, Pedro Zulen, Laura Meneses, Raquel Eidelman, Juan Ossio, Beatriz Merino y el propio Mario Vargas Llosa. En este contexto, resulta significativo que la comunidad de estudiantes peruanos en Harvard impulse hoy la realización de la primera "Peru Conference" de nuestra era.

El 4 y 5 de abril de 2025, Harvard será sede de la primera edición de la Peru Conference at Harvard: Tough Conversations for Building Progress, una iniciativa liderada por peruanos que busca abrir un espacio de diálogo crítico sobre los desafíos estructurales del país.

El evento —organizado por la Harvard Association of Peruvian Students (HAPS) y el Peruvian Caucus— se desarrollará en la Kennedy School y el Yenching Auditorium. Contará con la participación de voces clave del ámbito público y privado, incluyendo al expresidente Francisco Sagasti, la atleta olímpica Gladys Tejeda, el académico Américo Mendoza-Mori y exministros como Ricardo Cuenca y Waldo Mendoza, entre otros.

Para conocer más sobre esta propuesta y su impacto esperado, conversamos con Valeria Churango Zarate, economista egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actual estudiante del MPA/ID en Harvard, y una de los cuatro líderes organizadores de esta primera edición de la Peru Conference.

Valeria, ¿qué motivó a la comunidad de estudiantes peruanos en Harvard a organizar esta primera edición de la Peru Conference? ¿Qué los impulsó a abrir este espacio de diálogo y reflexión?

— Fueron tres razones clave. Primero, este evento representa un hito: será la primera conferencia centrada en el Perú en Harvard. Ya existen conferencias sobre México, Brasil o Ecuador, pero Perú no tenía un espacio similar, y era un anhelo compartido por generaciones previas de estudiantes peruanos aquí. Segundo, sentimos la necesidad de abrir una conversación seria y urgente sobre los temas que marcan la agenda nacional. Problemas que nos interpelan como peruanos y que no pueden seguir esperando.

Y, tercero, mantener nuestro vínculo con el país. Aunque estamos fuera estudiando, no queremos perder de vista la realidad peruana. Este evento también busca tender puentes y recordarnos que lo aprendido aquí puede —y debe— regresar al Perú en acciones concretas.

A lo largo de estos dos días se abordarán temas como educación, salud, crecimiento inclusivo, infraestructura social y la situación política. ¿Por qué creen que son temas prioritarios para el Perú?

— Cuando diseñamos la agenda, tuvimos claro que debíamos enfocarnos en los pilares del desarrollo. Educación, salud, infraestructura… son fundamentales para cualquier país.

En el caso peruano, las brechas entre regiones —entre lo urbano y lo rural, entre Lima y el resto del país— son inmensas. Por eso también hablamos de crecimiento inclusivo. Y, en medio de una crisis institucional persistente, el debate político no podía estar ausente. Esta conferencia quiere abordar estos desafíos desde diferentes frentes, con propuestas que miren al largo plazo.

Este año contarán con invitados de perfiles muy diversos: el expresidente Francisco Sagasti, los exministros Ricardo Cuenca y Waldo Mendoza, la atleta Gladys Tejeda, el académico Américo Mendoza-Mori, entre otros. ¿Qué significa para ustedes contar con voces tan distintas, pero relevantes para el país?

— Desde el inicio quisimos que esta conferencia representara la diversidad del Perú. Por eso, además de figuras públicas de alta trayectoria, también hemos invitado a representantes regionales, especialistas del sector privado, gestores públicos y académicos de distintas áreas.

Nuestro lema, “Conversaciones difíciles para construir progreso”, refleja la idea de que solo mediante un diálogo abierto entre diferentes sectores podemos generar cambios reales. Queremos superar divisiones y sentarnos a pensar el país desde sus múltiples miradas. Y hacerlo desde Harvard, con todas las herramientas de análisis y reflexión disponibles, le da una dimensión aún más potente.

Finalmente, ya estando próxima a culminar tu maestría, ¿qué planes tienes a futuro? ¿Y cómo imaginas el futuro de esta conferencia?

— En lo personal, todavía estoy explorando posibilidades, pero sí tengo claro que mi vínculo con el Perú es permanente. Vine a estudiar una maestría en desarrollo internacional con el objetivo de contribuir al país y sin duda estaré conectada con iniciativas y espacios desde donde pueda aportar. Sobre la conferencia, la idea es que esta primera edición sea el inicio de una tradición. Somos un equipo de cuatro líderes de HAPS y Peruvian Caucus que esperamos que las próximas generaciones de estudiantes peruanos tomen la posta. El objetivo es que esta plataforma se consolide como un espacio anual para pensar el Perú desde el diálogo, la evidencia y el compromiso.

*Marco Carrasco Villanueva es un economista peruano especializado en desarrollo internacional, estudios asiáticos y economía del comportamiento. Ha estudiado en la Universidad de Harvard y la Universidad de París 1 Panteón-Sorbona, y ha laborado para organismos como la OEA, OIT, UNICEF y consultoras en EE.UU. y China. Fue parte del equipo ganador global del NASA Space Apps Challenge 2020 y desde 2021 es Líder Local del evento en Lima. En 2022, fue seleccionado como Joven Académico para el Encuentro de Premios Nobel de Economía en Lindau, Alemania. Colabora con diversos medios nacionales e internacionales.