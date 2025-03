De desierto a potencia agrícola: Impacto del Proyecto Olmos tras 10 años de operación

En la última década, el Proyecto Olmos ha demostrado ser un motor clave para el desarrollo de Lambayeque y otras regiones del Perú. Su impacto ha sido significativo, no solo en la agricultura, sino también en la economía y en la lucha contra la pobreza.

Gracias a este impulso, Lambayeque se ha posicionado como la cuarta región agroexportadora de Perú, con exportaciones superiores a los US$ 1,000 millones, lo que representa más del 80% de las exportaciones de la región. Fortalecimiento el sector agroindustrial, convirtiéndose en un referente a nivel nacional en términos de productividad y calidad agrícola.

“El Estudio de actualización de los beneficios económicos y sociales para el área de influencia del Proyecto Trasvase e Irrigación Olmos indica que el Proyecto Olmos puso en valor 43 500 hectáreas con disponibilidad hídrica. De estas, 5 500 hectáreas están en el Valle Viejo de Olmos y 38 000 hectáreas fueron subastadas a empresas agroindustriales. Este cambio incrementó el terreno cultivado y mejoró los rendimientos agrícolas, fortaleciendo la producción, agroexportación y el comercio en la región. Lo que ha contribuido al valor agregado bruto (VAB), de acuerdo al mismo estudio, el proyecto aportó un promedio de S/ 4 000 millones al VAB nacional cada año, equivalente al 1 % del total. En Lambayeque, su impacto fue aún mayor, sumando S/ 833 millones anuales, lo que representa un 8,6 % del VAB regional”, indicó el ingeniero Luis Piedra Nuñez, Gerente del Proyecto Especial Olmos Tinajones(PEOT) del Gobierno Regional Lambayeque.

Otro de los impactos más destacados del Proyecto Olmos es la creación de empleos directos e indirectos. A finales de 2023, el proyecto había generado aproximadamente 67,000 empleos directos y más de 200,000 indirectos, lo que ha tenido un efecto directo en la reducción de la pobreza. Se estima que en el 2023 alrededor de 63,000 personas han logrado superar la pobreza gracias a la generación de trabajos sostenibles y bien remunerados.

La inversión en el Proyecto Olmos ha sido igualmente destacable. En su primera década de operación, se ha logrado una inversión aproximada de US$ 3.4 mil millones por parte de las empresas agroexportadoras y US$ 500 millones por parte de las concesionarias como Trasvase Olmos (CTO) y H2Olmos. El impacto económico no solo ha sido evidente en el ámbito local, sino que también ha contribuido al fisco peruano. Cada año, el proyecto ha aportado más de S/ 150 millones a ESSALUD y ha generado más de S/ 700 millones en recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV). Estos recursos han sido fundamentales para el fortalecimiento del sistema de salud y el financiamiento de diversas necesidades públicas.

Aunque los logros son evidentes, el Proyecto Olmos también enfrenta desafíos, como el caso de la presa Limón. Actualmente, la presa presenta un nivel de sedimentación útil del 58%, debido a la mayor recurrencia de fenómenos naturales como el Niño y el ciclón Yaku, lo que afecta su capacidad de almacenamiento de agua. Sin embargo, la concesionaria CTO ha tomado medidas para asegurar la sostenibilidad del proyecto, proponiendo al estado un sistema de dragado hidromecánico y comunicando la necesidad de soluciones técnicas para que se realice la sobreelevación de la presa para mejorar la capacidad de almacenamiento de agua, completando así el diseño original de esta gran obra de ingeniería

“Ha sido significativo el impacto positivo para Lambayeque haber logrado, a la fecha, concluir y poner operativo en una primera etapa las obras del Proyecto Olmos (….). Asimismo, se hace muy necesario se viabilice los estudios y se gestione la mejor forma de financiamiento para el recrecimiento de la Presa Limón de 43 metros de altura que tiene actualmente a 85 metros de altura, teniendo en cuenta la concepción del proyecto original”, afirma el ingeniero Amberli Olano, miembro de la comisión de grandes proyectos del CIP Lambayeque.

En esta línea, el ingeniero Piedra Nuñez agregó: “Para la Primera Fase del Proyecto Olmos, por aspectos de inversión, la Presa Limón se construyó hasta una altura de 45 metros, de los 85 mts. considerados en el diseño original; urge la necesidad de su recrecimiento. Con la ampliación de la Presa se tiene como objetivo: Incrementar el volumen regulable del embalse Limón para así consolidar la frontera agrícola proyectada para la Primera Fase (43,500 ha), afianzar el desarrollo de la frontera agrícola en el valle Olmos y la cuenca baja del río Huancabamba y consolidar el potencial hidroenergético del Proyecto Olmos”, señalo el gerente del PEOT del gobierno regional de Lambayeque.

Con el impulso del Proyecto Olmos, Lambayeque se consolida como un motor de desarrollo agrícola y económico para el país. A pesar de los desafíos, la región avanza con innovación y colaboración entre el sector público y privado, asegurando un futuro de mayor productividad, sostenibilidad y oportunidades para miles de familias.

