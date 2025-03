Falso sereno asesina a marino frente a su madre en Callao: huyó cuando su arma se trabó

Un marino fue asesinado a tiros por un falso sereno en Bellavista, mientras su madre presenciaba la escena. El ataque, que ocurrió el 17 de marzo, ha dejado a los vecinos y amigos conmocionados. El hecho ya se encuentra siendo investigado por las autoridades locales a fin de dar con el paradero del responsable.

José Domingo Fiestas Peredo, de 59 años, fue víctima de un ataque brutal cuando un hombre vestido de sereno tocó su puerta en dos ocasiones. Tras recibir la negativa de su madre, el agresor lo esperó en un callejón y le disparó a quemarropa. Luego de ello, el arma del agresor de trabó y escapó del lugar.

Asesinan a marino delante de su madre en Callao

Según un testigo, una persona que vestía uniforme de serenazgo con los colores característicos del distrio toca la puerta de José Domingo Fiestas Peredo (59) para buscarlo. Su madre le dice que no está y este vuelve a insistir por segunda vez y vuelve a recibir la misma negativa. Este lo esperó en el callejón ubicado en la urbanización Ciudad de Pescador, cerca al parque Señor de los Milagros, cuando lo vio salir le disparó a quemarropa.

Lugar donde el hombre cayó tras el ataque a balazos. Foto: Elvis Cairo

Cuentan los vecinos que el atacante siguió disparando, pero el arma se trabó y escapó de inmediato. Luego, señalan que se quedó parado en la avenida Venezuela como si nada hubiese pasado. "El señor José estuvo 20 minutos en el suelo y lo más sorprendente es que nadie lo ayudó, ni siquiera sus familiares que estaban dentro. Si alguien le ayudaba capaz y se salvaba", comentó un testigo.

Crimen sería por una disputa de la herencia

"José era muy bueno con su madre, la protegía, cuidaba y estaba al pendiente de ella en todo momento, mientras que sus hermanas no. La mamá habría decidido dejarle la herencia y poner la propiedad a nombre de José, por lo cual habría un juicio por el primer piso del domicilio", relató.

"El señor José era marino, tenía una barbería cerca de la zona. Era muy amable con nosotros, incluso nos bromeaba. Él no tenía problema con ninguno y ayer nada más nos habíamos saludado. Aún sigo en shock. No estaba involucrado en malas cosas, yo no creo que haya sido un ajuste de cuentas. Tampoco creo que lo hayan estado extorsionando", comentó. Actualmente las autoridades se encuentran investigando el caso para poder esclarecer la situación.

Canal de ayuda

