Colegios privados: son pocos 3 mil policías para resguardar 7 mil planteles en Lima

Este lunes 17 de marzo inician las clases escolares a nivel nacional y ante los casos de extorsiones el ministro de Educación Morgan Quero anunció que 3 mil policías brindarán seguridad a los colegios privados.

Sin embargo, para el presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Anacopri), Guido Quintanilla, este número de efectivos policiales es poco a comparación de los 7 mil planteles privados que existe en Lima. Además, porque también se destinará un número para resguardar a los colegios públicos.

Sostuvo que en la última reunión con el ministro del Interior, Juan José Santivañez, quedó pendiente la entrega de un plan de seguridad. "Pero siempre que tenemos una mesa de trabajo se habla de lo que se va hacer, pero llegado el momento no hacen nada (...) lamentablemente no tienen cifras, estadísticas. No hay un plan definido del Gobierno".

Y ante el anuncio de una movilización de los colegios privados para pedir el fin de las extorsiones Quintanilla explicó que se sumarían los padres de familia y los promotores de los colegios. La medida se concretaría entre el jueves y viernes tras la verificación de presencia policial en 800 colegios privados.

"Nosotros no podemos salir con alumnos porque la ley no nos permite, pero los que quieren marchar para sacar al ministro del Interior son los mismos padres de familia y promotores porque quieren seguridad para sus hijos y maestros. ¿Cuándo? Estamos viendo, nosotros nos hemos distribuido a nivel de Lima, en algunos sectores, donde hay bastante extorsión y queremos ver si en las instituciones hay policías".

Quintanilla señala que pasar a la virtualidad de las clases no es la mejor opción, pues no todos los padres de familia tienen el equipamiento como tablet o laptop por cada hijo. "Si no hay un apoyo de la mamá o papá al niño tampoco va haber un adecuado aprendizaje, estamos viendo hacer una huelga. Dejaremos de trabajar una semana, los papás no pueden mandar a sus hijos al colegio, hoy murió un cantante, Dios no quiera mañana un profesor. Son 2 millones y medio de alumnos que estudian en colegios privados".