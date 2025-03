Ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es un desafío que año tras año enfrentan miles de estudiantes. Esta institución, con más de 470 años de historia, es considerada la más importante del Perú y una de las más prestigiosas de Sudamérica. Lograr una vacante en sus aulas no es una tarea sencilla, pues el nivel de exigencia del examen de admisión es alto y la competencia, feroz.

En este exigente contexto, Nayeli Alvarez, una joven estudiante peruana con gran determinación, no solo consiguió un lugar en la UNMSM, sino que lo hizo obteniendo el primer puesto en la carrera de Psicología. Sin embargo, este logro no fue inmediato. La joven confesó que tuvo que intentarlo en más de una ocasión y, en el proceso, perfeccionó un método de estudio que la ayudó a mantener la concentración y evitar la procrastinación.

UNMSM: Primer puesto reveló su peculiar método de estudio

La sanmarquina compartió su experiencia en una entrevista con el canal de YouTube Academia Grupo Ciencias. En la conversación, explicó que su preparación fue completamente virtual, ya que reside fuera de Lima. Aunque este método le permitió optimizar su tiempo y reducir gastos, también la enfrentó a una de las dificultades más comunes entre los estudiantes: las distracciones digitales.

“Yo pasé por un proceso de adaptación de la presencialidad a la virtualidad. La virtualidad resultó una buena opción para mí, pero luché para no caer en la procrastinación. Cinco minutos en Facebook, Instagram o YouTube se transforman en horas”, comentó la joven peruana.

Para combatir este problema, implementó una estrategia basada en el uso de un cronómetro. Este recurso le permitió medir el tiempo de estudio y establecer sesiones enfocadas en distintas materias. Aplicando este método, logró distribuir su jornada académica de manera eficiente, sin perder la concentración en el proceso.

“Lo que a mí me funcionaba para no distraerme era trabajar y estudiar con un cronómetro. Ponía en mi cronómetro 35 minutos y, en ese tiempo, me enfocaba en lo que tenía que hacer. Ya sea un repaso teórico, ejercicios de matemáticas o memorizar fórmulas. Cuando terminaba el tiempo, apagaba mi cronómetro y sonreía porque decía: ‘Lo hice, un tiempo más que le dediqué a mis estudios’”, explicó la joven.

¿Qué carreras ofrece la UNMSM?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrece una amplia variedad de carreras profesionales, abarcando disciplinas de distintas áreas del conocimiento. La institución se caracteriza por su exigencia académica y por la calidad de los egresados que forman parte de su comunidad.