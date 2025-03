Unos extorsionadores llamaron a una profesora cuando se encontraba dictando clases en un colegio, ubicado en Comas. La docente denunció que los delincuentes le pidieron una suma de dinero a cambio de "proteger" la integridad de los alumnos y demás maestros, además del personal administrativo. Asimismo, se identificaron como miembros de la red criminal 'Los Injertos del Cono Norte'.

Luego del mensaje amenazante de parte de los extorsionadores, la profesional acudió hacia la directora del centro educativo y le informó lo sucedido. Tras ello, tomaron la decisión de evacuar a los alumnos y llamar a los padres de familia, con el fin de que ningún menor resultara herido si los delincuentes accionaban en contra de ellos.

Extorsionadores llaman a profesora de colegio en Comas

La maestra comentó que los delincuentes le advirtieron que si no pagaba la cantidad de dinero solicitado iban a asesinar a los alumnos y maestros en la institución educativa. Además, señaló que luego de la comunicación que tuvo con los criminales, su teléfono se apagó por unos segundos y que durante ese lapso de tiempo los delincuentes habrían ingresado a su celular para borrar cualquier dato que los incrimine.

"Yo estaba dictando clases. Estaba en mi aula. De la nada me llamaron, contesto y me describieron las características de mi domicilio. Me dijeron si hasta las 12.30 no pagaba, maestros y alumnos caían", manifestó.

"La llamada duró unos diez a 15 segundo. Cortaron y me apagaron el móvil. El teléfono no prendía y pensé que capaz es la batería. En ese momento me acerco a pedir un cargador, conecto el celular, pero no prendía. Vuelvo a conectar el cargador y prendió. Cuando prendió si tenía batería. La entidad telefónica me informó que ellos han ingresado a mi teléfono para apropiarse del mismo. Ellos han apagado la llamada y entraron al móvil para borrar cualquier dato. No se registró el número, ni la llamada, ni nada", señaló.

PNP inicia investigación y colegio en Comas declara clases virtuales

Tras la extorsión, los padres de familia llegaron a recoger a sus hijos y el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones acerca de lo ocurrido. "Se le solicitó a los padres que vengan y evacuamos a los alumnos. El servicio de inteligencia nos apoyó, también el Serenazgo y todos los maestros fuimos escoltados a la hora de nuestra salida", declaró la docente.

Por último, el colegio determinó que las clases se lleven a cabo de manera virtual para no poner en peligro la vida de los estudiantes, de los docentes, ni de ningún trabajador.

