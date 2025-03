Atentan con explosivo contra casa de madre en Trujillo

No cesan los ataques con explosivos en la región La Libertad. Un artefacto detonante fue arrojado en la vivienda de una madre de familia en la urbanización La Rinconada (Trujillo). El atentado ocurrió la noche del jueves 13 y dejó varios daños materiales.

Según la agraviada, la fuerte explosión destrozó la puerta de su vivienda, así como su refrigeradora y sus vitrinas. La afectada, una mujer de aproximadamente 60 años se mostró consternada y aseguró que no tiene dinero ni negocios que puedan haber motivado este ataque.

“Yo no tengo ningún enemigo. No tengo dinero ni negocio. No he recibió amenazas ni llamadas. No sé por qué dejaron la bomba", contó a La República la nueva víctima del ataque.

Atentado similar en Ascope

Mientras que, en el distrito de Chocope, en la provincia de Ascope, extorsionadores colocaron un artefacto explosivo en una bodega que recién había comenzado a operar como agente bancario. El ataque ocurrió la noche del jueves 13 de marzo y alarmó a la población.