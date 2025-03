Puno: entierran a ingeniero que murió tras caer a río pero falta ubicar a 3 desaparecidos

Tras estar 24 días desaparecido al caer en el río Vilcanota (Cusco), el cuerpo del ingeniero de sistemas Carlos Max Gómez Sánchez fue encontrado. Este 12 de marzo sus familiares le dieron el último adiós en la ciudad de Ilave (región Puno). Pero aún falta ubicar a otros 3 profesionales puneños que cayeron al afluente y sus familiares piden no cesar con la búsqueda.

“Gracias a Dios hemos encontrado el cuerpo de mi hijo. Sin embargo, el dolor para las otras familias continúa. Pido por favor que no cesen en ayudarlos porque no es fácil soportar tanto dolor. Los padres de estos 3 muchachos sufren todos los días. Por favor no los dejen solos”, dijo Julio Gómez Sánchez Ajalla, padre del fallecido ubicado.

PUEDES VER: Buscan a 4 profesionales que cayeron al río Vilcanota en Cusco y familiares solicitan apoyo de la Marina de Guerra

Como se recuerda, Carlos Max Gómez Sánchez y otros 3 profesionales puneños cayeron al torrentoso río Vilcanota el 17 de febrero cuando se dirigían en camioneta particular a Megantoni (La Convención, Cusco) para ejecutar un proyecto a convocatoria de una empresa privada. Siguen desaparecidos William Inquilla Arcata, Álvaro Laura Mamani y Miguel Ángel Quiroga Soncco.

El padre del ingeniero de sistemas precisó que su hijo fue localizado cerca de Quillabamba a 4 horas del punto en que cayeron al río. “Eso nos hace presumir que la corriente arrastró los cuerpos. Los familiares han ofrecido recompensas, pero la situación es crítica. Se necesita ayuda”, precisó. Los restos de Carlos Gómez fueron enterrados en Ilave. Sus parientes agradecieron a todos los que ayudaron en la búsqueda de su hijo.

¿Qué se sabe de los otros 3 desaparecidos?

En tanto, los familiares de los 3 desaparecidos continúan movilizándose para que las autoridades no los abandonen. Nélida Coyla Ticona esposa del técnico electricista Miguel Ángel Quiroga Soncco, entre lágrimas indicó que se sienten olvidados por las autoridades de la región de Puno, puesto que no han recibido ayuda de equipos y profesionales especializados a pesar de pedidos y varias protestas.

“Seguimos buscando a nuestros familiares, ya se cumplieron los 25 días, quiero pedir al gobierno central que se pronuncie porque hay 3 profesionales aún que están desaparecidos. Yo me dirijo a los congresistas al gobierno, así como vienen a hacer sus campañas electorales ahora también escuchen el clamor de los padres. Ayúdenos con equipos especializados, queremos darle una cristiana sepultura. Por favor, gobierno central voltea tu mirada a Puno", añadió entre lágrimas.

Coyla Ticona, indicó que, ante el escaso apoyo de las autoridades, junto a sus familiares decidieron vender polladas para recaudar el monto de S/. 5.000 que se ofrecerá como recompensa a pobladores que encuentren el cuerpo de Miguel Ángel Quiroga Soncco. "Yo estoy haciendo esta pollada por mi esposo, para poder recaudar fondos y para entregar la recompensa a los pobladores que me ayuden a encontrar su cuerpo. Quizá encuentran el cuerpo de mi esposo y tengo que tener los cinco mil soles, para entregarlo. Sería bueno que se organice uno solo para todas las víctimas en Juliaca, con la ayuda de las autoridades", finalizó.