Una mujer rompió en llanto luego de intentar cruzar el puente colgante Bethania, que une el distrito de San Juan de Lurigancho con El Agustino. Esta estructura estaba siendo desmantelada por un grupo de trabajadores cuando, de pronto, la señora trató de detener dicha acción; sin embargo, no lo logró. Las autoridades al ver que la ciudadana corría por el puente, la detuvo y un sereno al observar que la mujer tenía lágrimas en los ojos, la abrazó.

Cabe señalar que, la Municipalidad de Lima, por medio de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), anunció la construcción de un nuevo puente peatonal. En dicha obra invertirá S/12 millones de soles. "Es un puente de 60 metro de luz, cuatro metros de ancho con toda la iluminación, pisos podo táctiles, baldosas en los accesos y todos los elementos de seguridad necesarios para que el tránsito peatonal sea totalmente seguro", declaró el gerente de Emape en La República.

Mujer rompe en llanto por desmantelamiento de puente en El Agustino

La mujer entre lágrimas reclamó a las autoridades por el desmantelamiento del puente en El Agustino. Ella consideró "injusto" que retiren la estructura que es utilizada diariamente por los vecinos de la zona para dirigirse a diferentes partes, tales como postas médicas, colegios u otros lugares.

"Nosotros queremos mucho este puente. Acá todos los pobladores queremos a este puente. Todos cuidamos este puente. No es justo que otras personas vengan a sacar este puente que nos ayuda a cruzar. No voy a permitir que nadie se lleve mi puente. No o voy a permitir. Me paro aquí y puede que me maten, pero no voy a permitir que se lleven a mi puente", declaró la ciudadana ante las cámaras de La República.

Vecinos denuncian desmantelamiento de puente sin previo aviso

No solo la mujer expresó su rechazo al desmantelamiento del puente, sino también otros ciudadanos que residen cerca del lugar. Ellos denunciaron que dichos trabajos se iniciaron sin ningún aviso previo.

"Aquí hay un centro educativo y una posta médica (...) de madrugada han querido desmantelar el puente. Se comunicó la regidora con el ingeniero encargado y se comprometieron a subsanar lo que han ocasionado por la indignación de los ciudadanos, pero hasta ahora no vienen", declaró una vecina.