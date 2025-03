La familia de Patricia Liberto Salcedo, quien viajaba en el bus que cayó al río tras el colapso del puente Chancay el pasado 13 de febrero, sigue sin respuestas sobre su paradero. Sus allegados aseguran que las entidades responsables no han realizado una búsqueda eficiente y acusan a las autoridades de indiferencia ante la situación.

Durante el accidente, la hermana de Patricia pudo verla salir por la parte trasera del vehículo, pero perdió su rastro debido a que sufrió una fractura en la pierna. "Nadie me dio razón de ella, yo no la he visto. Quiero encontrarla", declaró en conversación con Latina Noticias.

Denuncian falta de apoyo en la búsqueda

Los familiares afirman que las autoridades solo han acudido al sitio del siniestro para documentar la escena sin tomar medidas concretas. Según señalaron, no se han desplegado operativos de búsqueda especializados ni se ha brindado la asistencia que esperaban.

"Las entidades responsables no han brindado ayuda efectiva", reiteraron los familiares, quienes exigen mayor compromiso de los organismos competentes para encontrar a Patricia.

Un accidente con saldo trágico

El colapso del puente Chancay ocurrió el 13 de febrero, minutos antes de la medianoche, causando la caída de un bus interprovincial y una camioneta al río. Como resultado, tres personas perdieron la vida y más de 40 resultaron heridas.

Hasta el momento, los afectados continúan exigiendo justicia y respuestas, mientras la familia de Patricia mantiene la esperanza de hallarla con vida.

¿Has visto a Patricia Liberato?

La Policía Nacional del Perú ha emitido una alerta para encontrar a Patricia Liberato. Ella mide 1.63 metros, tiene cabello negro y lacio, y en el momento de la desaparición vestía un short jeans azul y un polo verde.

Isaac Trujillo, su esposo, ha solicitado la colaboración de las autoridades y de la ciudadanía para dar con su paradero. Si alguien la reconoce en Chancay o en cualquier otra localidad, puede contactar a los números 997 080 238 o 997 617 506.