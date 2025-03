Tacna: padre busca a su hija embarazada de gemelos que desapareció en Arequipa

César Annco, padre de la joven Melody Yhosselyn Anco Chambilla (18), denunció la desaparición de su hija el domingo 02 de marzo en Cerro Colorado, Arequipa. La joven está esperando gemelos desde hace 3 meses y su familia teme que su pareja la obligue abortar en Tacna.

El padre, al borde de las lágrimas, contó que la pareja de su hija no había recibido con agrado la noticia del embarazo, especialmente porque él había comenzado recientemente sus estudios en la universidad de Tacna. La última vez que vio a su hija fue por la tarde, cuando ella tenía que cumplir con algunas responsabilidades laborales y luego ir a buscar a su madre.

La familia de la joven desaparecida, tras denunciar el hecho, logró ubicar la casa del enamorado de ella. En el lugar, los vecinos les dijeron que todos habían viajado a Tacna el domingo por la tarde.

"Si (el enamorado ) no quiere hacerse cargo de su responsabilidad, no nos importa. Solo quiero que me devuelva a mi hija sana y salva. Nosotros vamos a hacernos cargo de los niños, pero queremos a mi hija de vuelta", dijo el padre sollozando.

Las personas que tenga información sobre la joven pueden comunicarse al 930349862. El caso se está investigando en la Comisaría Vigil y la familia de la joven está junto a la Policía recorriendo las calles.

La abuela del enamorado interpuso una denuncia por su presunta desaparición en Tacna. En las diligencias aún no se ha hallado a ninguno de los jóvenes y los celulares de ambos están apagados.

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.