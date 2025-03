Duplicado de DNI en Reniec: 4 pasos para tramitarlo vía internet y sin salir de casa

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cumple un rol fundamental en la organización del país, ya que garantiza el acceso de los ciudadanos a derechos esenciales como la educación, la salud y la participación en procesos electorales. Además, contribuye a la lucha contra la suplantación de identidad y el fraude documental, asegurando la autenticidad de la información personal de cada individuo.

Por otro lado, actualizar la dirección del domicilio en el Documento Nacional de Identidad (DNI) es un trámite indispensable al cambiar de residencia. Mantener este dato actualizado permite recibir notificaciones oficiales sin inconvenientes y evita sanciones impuestas por Reniec.

Asimismo, en periodos electorales, una dirección desactualizada podría impedir la votación en el centro asignado, lo que conllevaría multas adicionales. Por esta razón, la entidad recomienda realizar la actualización lo antes posible para evitar contratiempos y facilitar cualquier procedimiento administrativo.

Duplicado de DNI en Reniec: pasos para solicitarlo en línea

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) permite gestionar el duplicado del Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera virtual. Para ello, los ciudadanos deben seguir un procedimiento sencillo desde cualquier lugar.

Acceder al portal web oficial: www.reniec.gob.pe. Validar la identidad ingresando los datos requeridos por el sistema. Seleccionar la oficina o agencia donde se recogerá el documento. Escoger el medio de pago disponible para completar el trámite.

Multa por dirección desactualizada en el DNI, según Reniec

Reniec está facultado para aplicar sanciones cuando detecte inconsistencias en la información del DNI, según la Ley N° 30338. Esta norma establece que los ciudadanos deben registrar la dirección correspondiente a su residencia habitual.

Si no se actualiza esta información, se aplicará una multa equivalente al 0,3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Para el año 2025, este monto asciende a S/16. No obstante, quienes modifiquen su dirección o estado civil dentro de los 30 días posteriores al cambio no tendrán inconvenientes en su registro.

¿Qué es Reniec?

El Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) es la institución pública del Perú encargada de la identificación de los ciudadanos y del registro del estado civil. Su función principal es administrar el DNI (Documento Nacional de Identidad) y garantizar la correcta inscripción de nacimientos, matrimonios, defunciones y otros actos civiles.

Entre las funciones de la Reniec, se encuentran:

· Emisión y renovación del DNI (tanto para peruanos como extranjeros con residencia).

· Registro de nacimientos, matrimonios y defunciones en el Perú.

· Verificación de identidad para trámites administrativos y electorales.

· Gestión del padrón electoral en coordinación con la ONPE y el JNE.

· Digitalización y modernización del sistema de identificación para mejorar la seguridad y evitar fraudes.

