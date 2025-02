Aeropuerto Jorge Chávez estuvo sin radar por más de 30 minutos en el control de aviones: usaron fichas para evitar accidentes

El 13 de febrero, entre las 8:16 p. m. y las 8:50 p. m., el radar del Aeropuerto Jorge Chávez dejó de funcionar durante 34 minutos, según informó el dominical 'Punto Final', ocasionando que los controladores recurrieran a antiguos métodos manuales para guiar a los vuelos en aproximación. "No tenemos radar", fue la alerta que se emitió desde el centro de control del aeropuerto a un piloto.

Los operadores que monitoreaban el radar observaron cómo los datos en las pantallas desaparecían. Ante la falta de información en tiempo real, los controladores recurrieron a la comunicación por radio para indicar a los pilotos que se mantuvieran en el aire hasta restablecer el sistema.

"Efectivamente, a las 8:16, dentro de los procedimientos establecidos, el supervisor de turnos de los controladores avisó que se había suspendido la información radar completa en las pantallas", declaró Mario Cerna, gerente de Navegación de Corpac.

El Reporte de Accidente o Incidente (RAI) clasificó el evento como "Radar Lima inoperativo", confirmando la falta de radar durante el periodo mencionado.

Control manual por más de media hora

Ante la emergencia, los controladores recurrieron a un protocolo antiguo, utilizado en épocas en las que el tráfico aéreo era menor. Este procedimiento consiste en solicitar verbalmente a los pilotos sus datos de ubicación y registrar la información en fichas manuales.

"Cuando no hay radar, tenemos que pasar a este sistema de control por procedimientos y utilizar fichas de progresión de vuelos. En estas fichas, que son muy pequeñas, debemos anotar toda la información captada de la aeronave, a mano. Tenemos que tener un buen lapicero para poder hacer el seguimiento", explicó un excontrolador de Corpac bajo anonimato.

Excontrolador advierte falta de certificación manual en controladores de Lima

Según el dominical, la herramienta online 'Flight Radar' mostró que varias aeronaves sobrevolaron el cielo limeño durante el apagón. Sin embargo, Mario Cerna minimizó el impacto del incidente: "Este corte no afectó los vuelos. Debido a la hora, no hubo tráfico de influencias. Solamente se avisó a dos aeronaves y, a los minutos, ya se restableció".

Pese a ello, el excontrolador consultado por el dominical advirtió que no todos los controladores en Lima están certificados para operar bajo el sistema manual de procedimientos. "¿Todos los controladores tienen certificación para trabajar por procedimiento? Todos los que están en vigilancia, sí", respondió Cerna. No obstante, el excontrolador sostuvo: "Desgraciadamente, tengo entendido que en Lima no todos tienen una habilitación por procedimiento".

"Esto es absolutamente inaceptable desde el punto de vista de la seguridad"

Sobre la causa del apagón, Cerna explicó que no se trató de una falla en el radar en sí, sino de un problema en la transmisión de información hacia el centro de control. "El técnico verificó que el radar funcionaba y transmitía información, pero no llegaba al centro de control. Siguiendo el procedimiento, se reiniciaron los 'switch' de conmutación, y la información se restableció a las 8:49 p. m., es decir, 33 minutos después del incidente".

Sin embargo, expertos en seguridad aérea cuestionaron la gravedad del evento. "Esto es absolutamente inaceptable desde el punto de vista de la seguridad. Tener 35 minutos de pérdida absoluta en un ambiente radar es sumamente peligroso, especialmente si ocurre de manera repentina", afirmó Mario Libran, vicepresidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tráfico Aéreo (IFATCA).

El excontrolador de Corpac añadió: "Si por algún error humano un avión no está donde debe estar, puede ocurrir una desgracia. Es como si estás viendo la televisión y, de repente, te cortan la luz. La pantalla se vuelve negra y ya no ves nada. Tienes que imaginarte cómo sigue la película".