A una semana del colapso del puente de Chancay, docente sigue desaparecida tras caída de bus

A casi una semana del colapso del puente Chancay, la familia de Patricia Liberto Salcedo, una docente de 46 años, continúa buscándola. Ella viajaba en el bus interprovincial de la empresa Cruz del Norte cuando ocurrió el accidente, que dejó tres fallecidos y más de 30 heridos. Sus seres queridos piden a las autoridades no detener la búsqueda y reforzar los operativos de rescate en la zona.

Al no tener una respuesta sobre el paradero de Patricia por parte de la policía, Marcela Ordonio, cuñada de la desaparecida, señaló que ha buscado en los principales hospitales de Lima y en las provincias cercanas al lugar del accidente con el objetivo de encontrarla, pero sin éxito.

Familiares buscaron en hospitales de Lima

“Yo personalmente me he dirigido al Hospital Rebagliati, Sabogal, Puente Piedra, Loayza, Marino Molina y otro familiar fue al Hospital de Collique, a las postas médicas en Ancón, Huacho, Chancay y Chimbote verificando. Pero no se encuentra. Nos dijeron que había personas como NN, entonces hemos buscado como NN, de repente estaba con otro nombre, pero no hay”, dijo a RPP.

Asimismo, sostuvo que aún le falta visitar a los hospitales Guillermo Almenara y Dos de Mayo en busca de información sobre su pariente.

Esposo de Patricia Liberato pide ayuda para intensificar búsqueda de su esposa desaparecida. Foto: LR

“Recién estoy ahorita en mi cabeza acordándome que me falta el hospital Almenara y Dos de Mayo, serían los dos últimos hospitales, porque se ha recorrido desde el jueves y viernes, dos días, todos los hospitales, [pero] no encontramos a Patricia. Pedirle, por favor, de todo corazón que nos ayuden a ubicar a Patricia Liberto Salcedo. Ella tiene una niña de 14 años”, acotó al medio.

Ante esta situación, Marcela solicitó a las autoridades que no cesen con la búsqueda e incluyan drones y maquinarias para encontrar a su familiar.

“Hay familias que están allá, hemos buscado en las riberas del río, en el mar, en las chacras, en los cultivos de Aucallama, Chacrimar, por donde nos dicen que las han visto. Por favor, de repente con algunos drones o maquinarias [ayúdennos a encontrarla], porque la angustia que estamos viviendo es demasiado y mañana se cumple una semana de este acontecimiento. Por favor, se los pedimos en nombre de la familia”, expresó.

Issac Trujillo, esposo de la desaparecida, teme que su esposa haya sufrido un golpe en la cabeza durante la caída del bus, lo que podría haberle causado una pérdida del conocimiento.

Además, Patricia no aparece en la lista de personas rescatadas, lo que refuerza la sospecha de su esposo de que, tras el accidente, ella pudo haber salido por su cuenta, desorientada debido al impacto y las heridas que sufrió.

¿Has visto a Patricia Liberato?

La Policía Nacional del Perú ha emitido una alerta para encontrar a Patricia Liberato. Ella mide 1.63 metros, tiene cabello negro y lacio, y en el momento de la desaparición vestía un short jeans azul y un polo verde.

Isaac Trujillo, su esposo, ha solicitado la colaboración de las autoridades y de la ciudadanía para dar con su paradero. Si alguien la reconoce en Chancay o en cualquier otra localidad, puede contactar a los números 997 080 238 o 997 617 506.