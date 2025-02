José Gabriel Muñoz Mendoza (19), conocido como 'Josecito', fue detenido en Chiclayo tras ser señalado como el autor del asesinato del mototaxista Marcos Jair Guarniz Monsefú en 2023. La captura se realizó en un operativo del Escuadrón Verde, que busca esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

El crimen, que mantuvo en alerta a los vecinos de Chepén, ocurrió el 2 de julio de 2023, cuando Guarniz fue atacado a balazos mientras conducía su mototaxi. No obstante, la detención de Muñoz causó indignación por su pedido de 'no agresión', ya que habría sido 'operado'.

Sicario pide que no lo agredan tras ser detenido en Trujillo

La detención de 'Josecito' se llevó a cabo en el distrito de Cayaltí, donde se había refugiado tras el crimen. Agentes del Escuadrón Verde realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Barrio Obrero N° 101, logrando así su captura. Este operativo fue respaldado por la Resolución N° 01 del 14 de febrero de 2025, emitida por el juez Wilson Manayalle Sánchez del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chepén.

No obstante, lo que ha causado más indignación fue el pedido del sicario: "Yo sé lo que me viene. No se preocupe, yo sé lo que me viene. Lo único que quiero es que no me maltraten, no me peguen porque yo sé lo que tengo, estoy operado. Yo voy a pagar mi condena porque 'a a firme' no me puedo esconder todo el tiempo, lo único que quiero es que no me peguen y no me maltraten", sostuvo el detenido. Ante ello, la Fiscal de Chepén le respondió: "Señor, no se preocupe, eso no se aplica".

¿Cómo sucedió el crimen en 2023?

La noche del 2 de julio de 2023, Marcos Jair Guarniz Monsefú fue asesinado en el centro poblado de Pacanguilla. La víctima, originaria de Guadalupe y residente en el sector Sixto Balarezo, recibió tres disparos que le causaron la muerte instantánea. En el momento del ataque, Guarniz se encontraba en su mototaxi color azul, cuando dos delincuentes en una moto lineal lo interceptaron y abrieron fuego sin piedad.

El impacto de los disparos hizo que Guarniz perdiera el control de su vehículo, resultando en su trágica muerte. Este acto violento ha generado una fuerte respuesta de las autoridades, quienes continúan con las investigaciones para identificar al otro implicado en este asesinato.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.