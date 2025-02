La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en flagrancia a dos sujetos que contaban con un amplio prontuario criminal. Ambos fueron detenidos a la altura de la cuadra 14 de la avenida Óscar R. Benavides, en el Cercado de Lima. Los efectivos policiales los intervinieron luego de que robaran sus pertenencias a un transeúnte. Este hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del distrito.

Al respecto, el jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), coronel PNP Juan Carlos Montufar, indicó que incautó una cacerina con municiones, celulares y dos motocicletas a los detenidos Renzo Alfredo Dávalos Márquez (26) y Jesús Francisco Linares Carrillo (24).

Delincuente era prófugo de Estados Unidos

La PNP señaló que ambos sujetos contaban con antecedentes policiales por delitos contra la salud pública y contra el patrimonio. Además, indicó que uno de los detenidos, Renzo Dávalos Márquez, era buscado en Pensilvania, en Estados Unidos (EE.UU.), por robar tarjetas bancarias y vaciar cuentas de los ciudadanos.

"Conocemos que este sujeto años atrás había viajado e ingresado a Estados Unidos de manera irregular. También, en ese mismo país habría realizado actividades criminales. Lo que conocemos es que había sido detenido por el delito de estafa", declaró el coronel PNP Montufar.

Asimismo, Linares Castillo tenía una requisitoria vigente por robo agravado, pero se encontraba libre y continuaba realizando actos delictivos. El jefe de la División de Investigación de Robos señaló que los dos sujetos serían miembros de una agrupación criminal 'Los Pedaleros del Centro'.

Además, anunció que son investigados por los delitos contra la seguridad pública, peligro común, uso o porte de arma de fuego y municiones, además contra la tranquilidad pública, y contra la paz pública.

Víctima de robo de celular

Un ciudadano pidió permiso en su trabajo para acudir a la clínica a visitar a su pareja y a su hija, recién nacida. Sin embargo, luego de retirarse de su centro de labores, fue interceptado por uno de los delincuentes, que iba a bordo de una moto, en la avenida Materiales, en el Cercado de Lima, y le robaron su celular.

"Ese día para mi fue un día de felicidad y a la vez de horror. En cosas de segundo me arrebataron el celular (...) Yo estaba caminando, pero no me percaté que atrás mío venía una moto. Hasta que escuché el vehículo, giré y me robaron. Trato de perseguirlo pero no lo alcanzo", manifestó.

Luego de ello, indicó que bloqueó sus tarjetas que estaban vinculadas con su celular y llamó a sus amigos para evitar que sean estafados por delincuentes.