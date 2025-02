Bus de transporte con pasajeros a bordo queda atrapado en caudal del río Chicama en La Libertad

Un grupo de pasajeros vivió momentos de angustia luego de que el ómnibus que los transportaba quedara atrapado en el creciente caudal del río Chicama, en la región La Libertad. El incidente ocurrió entre las localidades de Sintuco y Cartavio, en el distrito de Chocope, provincia de Ascope. El fuerte flujo de agua sorprendió al conductor y dificultó la circulación del vehículo, generando una situación de riesgo para quienes se encontraban a bordo.

De inmediato, los agricultores de la zona dieron la voz de alerta a las autoridades locales. El alcalde de Chocope, Samuel Nureña, coordinó acciones urgentes con los serenos del municipio, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Servicio de Atención Médico Urgente (SAMU), con el objetivo de rescatar a los ocupantes del bus.

Rescate y traslado al centro de salud

Los efectivos policiales, al llegar al lugar, no dudaron en desplegar cuerdas y otros elementos de rescate para asegurar la salida de los pasajeros atrapados en el ómnibus. Aunque aún no se ha precisado el número exacto de personas rescatadas, se sabe que, con el apoyo del SAMU, todas pudieron ser trasladadas al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, pero los ocupantes fueron evaluados por el personal de salud para descartar cualquier lesión de gravedad.

El incidente dejó en evidencia los riesgos que enfrentan los conductores al intentar atravesar zonas con caudal creciente, especialmente durante la temporada de lluvias. La autoridades locales hicieron un llamado a la precaución, advirtiendo sobre la peligrosidad de intentar tomar rutas alternas por áreas inundadas.

Recomendaciones a conductores y pasajeros

Tras el rescate exitoso, el alcalde Samuel Nureña instó a los conductores a no arriesgarse a cruzar por zonas con fuerte corriente, especialmente en esta época de precipitaciones. Aseguró que muchos accidentes ocurren por la insistencia de algunos en tomar rutas más rápidas, sin tener en cuenta el peligro que representan los ríos desbordados. Además, hizo un llamado a los pasajeros a ser conscientes de la situación y exigir que su transporte transite solo por rutas seguras.

Las autoridades también recomendaron a los conductores estar alertas ante cualquier alerta meteorológica y evitar transitar por lugares que presenten riesgo de inundaciones. De igual manera, enfatizaron la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades locales para garantizar la seguridad de todos los habitantes y viajeros de la región.

