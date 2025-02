El cierre de una universidad en el Perú no es un hecho menor, y menos cuando se trata de una institución que, a pesar de haber operado casi una década, solo logró graduar a 79 estudiantes. La Universidad Santo Domingo de Guzmán (USDG) comenzó sus actividades en 2013 con la promesa de ofrecer educación de calidad en la zona de Jicamarca, Huarochirí. Sin embargo, las deficiencias académicas y administrativas le impidieron obtener el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), lo que llevó a su clausura definitiva en 2022.

A lo largo de su corta existencia, la USDG afrontó problemas estructurales que afectaron su desarrollo. Desde una infraestructura inadecuada hasta planes de estudio deficientes, la universidad no logró consolidarse como una opción viable para los estudiantes. Su bajo índice de graduados y la falta de recursos para garantizar la calidad educativa fueron factores determinantes en la decisión de Sunedu. Hoy, sus instalaciones abandonadas en un cerro de Lima son el reflejo de un proyecto que no pudo sostenerse en el tiempo.

¿Qué pasó con la Universidad Santo Domingo de Guzmán?

La Universidad Santo Domingo de Guzmán fue una de las muchas instituciones peruanas que no superaron las exigencias del licenciamiento impuesto por Sunedu. Para operar legalmente en el país, las universidades deben demostrar que cumplen con los estándares de calidad requeridos en infraestructura, planes de estudio, gestión académica y sostenibilidad económica. No obstante, la USDG no logró acreditar estos criterios, lo que llevó a su cierre.

Entre las principales falencias detectadas en la universidad figuraban la falta de laboratorios adecuados, una malla curricular con irregularidades y una administración deficiente. Además, la institución no contaba con mecanismos efectivos de aseguramiento de la calidad ni con estrategias para la mejora continua de sus programas. La evaluación de Sunedu concluyó que la USDG no garantizaba una educación idónea para sus estudiantes, razón por la cual se le negó la licencia de funcionamiento.

¿Cuántos estudiantes se graduaron en la USDG?

El bajo índice de graduación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán es uno de los aspectos más llamativos de su historia. En los nueve años que estuvo operativa, la institución solo tituló a 79 estudiantes en sus diferentes carreras. Esto representa un porcentaje alarmantemente bajo si se considera que, en su punto más alto, llegó a contar con 501 alumnos matriculados.

Los programas académicos ofrecidos por la USDG incluían Educación Inicial, Educación Primaria, Ingeniería de Negocios e Ingeniería de Sistemas e Informática. Sin embargo, la deficiente planificación de las carreras y la falta de recursos para su desarrollo provocaron que la mayoría de los estudiantes no lograran completar su formación. Aquellos que sí consiguieron graduarse enfrentaron dificultades adicionales debido al cierre inminente de la universidad y la incertidumbre sobre la validez de sus títulos.

Sunedu negó el licenciamiento a la Universidad Santo Domingo de Guzmán

En 2022, Sunedu anunció oficialmente la denegación del licenciamiento a la Universidad Santo Domingo de Guzmán tras una rigurosa evaluación. La decisión se basó en múltiples deficiencias identificadas en el funcionamiento de la institución, las cuales comprometían la calidad educativa de los estudiantes.

Uno de los aspectos clave en el informe de Sunedu fue la falta de infraestructura adecuada. Se constató que la universidad no disponía de espacios apropiados para la enseñanza práctica, como laboratorios equipados, bibliotecas con material actualizado o áreas de investigación. Asimismo, se detectaron deficiencias en la planificación académica, con asignaturas mal estructuradas y carencias en la formación docente.

La negativa de licenciamiento significó que la USDG quedó imposibilitada de seguir operando en el país. Como parte del proceso de cierre, la institución tuvo que cesar sus actividades académicas de manera progresiva y brindar alternativas a los estudiantes afectados, aunque muchos de ellos optaron por trasladarse a otras universidades.

Último proceso de admisión y cierre definitivo de la USDG

El último proceso de admisión de la Universidad Santo Domingo de Guzmán se realizó en el ciclo 2019-II. Desde entonces, la institución dejó de recibir nuevos estudiantes a la espera de la resolución de Sunedu. Cuando finalmente se confirmó la negativa del licenciamiento en 2022, la universidad estableció un cronograma de cierre que culminó el 30 de diciembre de ese mismo año.

Durante este periodo, la USDG instó a sus alumnos a culminar sus trámites administrativos y académicos. No obstante, el proceso de cierre no estuvo exento de complicaciones, y varios estudiantes tuvieron dificultades para convalidar sus estudios en otras universidades. El cierre de la institución evidenció una vez más las falencias del sistema de educación superior en el país y la necesidad de una regulación más estricta para evitar que situaciones similares se repitan.

Así luce la Universidad Santo Domingo de Guzmán

Hoy, el campus de la Universidad Santo Domingo de Guzmán permanece abandonado en la sierra de Lima. A pesar de que sus estructuras aún se mantienen en pie, el lugar luce desolado y deteriorado. Espacios como aulas, oficinas administrativas y áreas comunes han quedado vacíos, mientras que la piscina del campus, que alguna vez fue un atractivo, ahora está cubierta de polvo.

El abandono de la USDG ha llamado la atención de exploradores urbanos y creadores de contenido en redes sociales, quienes han documentado el estado de las instalaciones. Sin embargo, hasta el momento, no existe un plan concreto para la reutilización del campus. La historia de esta universidad es un recordatorio de la importancia de garantizar una educación de calidad y de las consecuencias de no cumplir con los estándares establecidos.