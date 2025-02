Cierran tramo de la Costa Verde tras choque de auto contra arco de protección en la 'Bajada de Baños'

Esta mañana un accidente de tránsito en la Costa Verde, en Barranco, ha ocasionado el cierre temporal de un tramo de la vía. Un tráiler ha impactado contra el arco de protección del puente 'Bajada de Baños' ocasionando gran congestión vehicular mientras se llevan a cabo las diligencias respectivas.

Cabe resaltar que la estructura había sido colocada para reforzar la seguridad en la zona hace algunas semanas. No obstante, ha quedado totalmente destruido luego del impacto contra el camión en la Costa Verde. En tanto, el vehículo se ha dado a la fuga luego del accidente de tránsito, el cual también ha dejado afectado a un auto blanco que ha quedado totalmente destruido, según las imágenes de América Noticias.

Camión que impactó contra la estructura se habría dado a la fuga

Luego de impactar contra a estructura metálica, el camión se habría dado a la fuga. No obstante, la construcción metálica impactó directamente contra un auto blanco dejándolo totalmente destruido. Ante lo sucedido, el conductor de este vehículo expresó su indignación. “No me di cuenta de las características del camión, me asusté tanto de que la estructura me vaya a matar o cortarme la cabeza. Mi carro es nuevo, lo adquirí hace apenas tres meses”, declaró.

Las cámaras de seguridad de la zona serán cruciales para determinar las circunstancias del impacto y para identificar el vehículo involucrado. Las autoridades realizan las diligencias respectivas, pues una parte de concreto de la estructura del puente podría desprenderse.

Cierre de tramo ocasiona congestión vehicular

Las autoridades han decidido cerrar un tramo de la Costa Verde, específicamente en la prolongación Huaylas y la entrada de Agua Dulce, para llevar a cabo una evaluación de los daños estructurales y prevenir riesgos adicionales para los conductores. Asimismo, se ha alertado sobre el riesgo de desprendimiento de un fragmento de concreto del puente Bajada de Baños, lo que podría generar más incidentes si no se implementan acciones inmediatas.

A pesar de la presencia de señalizaciones que establecen la altura y velocidad máxima permitida en la zona, el chofer del camión implicado ignoró estas advertencias. El cierre del tramo afectado de la Costa Verde ha provocado un notable aumento en la congestión vehicular en la zona. Por ello, se aconseja a los conductores optar por rutas alternas y mantenerse informados a través de los comunicados emitidos por las autoridades sobre la posible reapertura de la vía.