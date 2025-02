Proyecto Olmos: el impulso que transformó la economía de Lambayeque

El Proyecto Olmos ha sido un pilar fundamental en el desarrollo económico de la región de Lambayeque, convirtiendo tierras improductivas en áreas agrícolas de alto rendimiento. Este cambio ha beneficiado directamente a las comunidades locales, impulsando la agroexportación y fortaleciendo la economía regional.

Uno de los mayores impactos del proyecto ha sido la mejora en la infraestructura vial y logística, lo que ha facilitado la conexión de Lambayeque con mercados nacionales e internacionales. Gracias a esto, los productos agrícolas de la región, como arándanos, paltas y uvas, han alcanzado nuevos destinos en el extranjero, permitiendo que en 2024 las exportaciones superarán los 1.000 millones de dólares, con Olmos aportando 900 millones a esta cifra.

Según explica Henry Álvarez, gerente de Maximixe Economía, el Proyecto Olmos ha transformado la economía de Lambayeque.

“Desde su implementación, generó un crecimiento económico sostenido del 4.7% anual, superando el promedio nacional. Su impacto ha sido especialmente notable en la agroexportación, con ventas al exterior que pasaron de US$ 2 millones en 2015 a US$ 664 millones en 2023. Esto ha posicionado a Olmos como un centro estratégico de producción agrícola de alto valor. Además, la inversión total en el proyecto asciende a US$ 4 mil millones, con la mayor parte (87%) financiada por los propios usuarios del sistema de irrigación​”, precisó.

El incremento en la producción agrícola ha asegurado un suministro estable de alimentos, no solo para la región, sino para diversas partes del país. Además, el impacto social del proyecto ha sido notable: desde 2019, la reducción de la pobreza ha sido del 20% anual, permitiendo que más de 63.000 personas superen esta condición en 2023.

Según explica Álvarez, el acceso a empleo formal y mejores condiciones de vida ha sido clave en este avance, pues los comerciantes y agricultores tienen motivaciones para trabajar en Lambayeque.

“Este crecimiento del empleo ha frenado la migración de trabajadores hacia otras regiones, pues ha creado oportunidades laborales en el sector agrícola y otros sectores económicos asociados”, explica.

A pesar de los logros alcanzados, el cambio climático representa un gran reto. En 2024, las sequías extremas afectaron el abastecimiento de agua del río Huancabamba, impactando la capacidad del embalse y poniendo en riesgo la producción agrícola. Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, es fundamental la inversión en infraestructura hídrica.

“Es clave fortalecer la conservación ambiental para equilibrar el crecimiento agrícola con la protección de los ecosistemas. En el ámbito social, es fundamental continuar promoviendo mecanismos que permitan una distribución equitativa de los beneficios del proyecto, impulsando oportunidades para las comunidades locales. Finalmente, mejorar la infraestructura de transporte, almacenamiento y procesamiento agroindustrial contribuirá a consolidar a Olmos como un polo de desarrollo eficiente y sostenible”, señala el especialista.

Hasta la fecha, el Proyecto Olmos ha requerido una inversión de 4.000 millones de dólares, con 3.450 millones provenientes de inversión privada en agroexportación. Sin embargo, es necesario que el Estado peruano asegure que las empresas concesionarias continúen realizando inversiones para mantener los miles de empleos, la producción y el crecimiento económico que se ha logrado.

Para hacer frente a los efectos del calentamiento global, se ha planteado la construcción de la Presa Limón con la altura de su diseño original (85 metros), garantizando así el suministro de agua a largo plazo. Además, el proyecto ha tenido un impacto ambiental positivo, evitando inundaciones y transformando zonas áridas en tierras fértiles aptas para cultivos de alta demanda.

