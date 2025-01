Accidente en Arequipa: una niña y otros 6 heridos tras choque entre auto y combi en Cayma

El 17 de enero, a las 9:20 a.m., en el distrito de Cayma, Arequipa, se registró un accidente de tránsito que dejó un saldo de siete heridos, entre ellos una menor de edad. El siniestro ocurrió en la intersección de dos importantes vías de la ciudad, cuando un automóvil particular colisionó con una combi de transporte urbano. Las imágenes de las cámaras de seguridad indican que el conductor del automóvil podría haber sido responsable al no detenerse en la intersección, según las primeras investigaciones realizadas por las autoridades.

Los heridos, entre los que se encuentra una niña de cinco años, fueron trasladados al hospital regional Honorio Delgado, donde se les diagnosticó como policontusos. La comisaría de Acequia Alta ha asumido la investigación del caso.

Investigaciones en curso

El choque ocurrió en la intersección de la calle 20 de abril con la avenida Mariscal Castilla, un punto conocido por su alto tráfico. El vehículo particular involucrado en el accidente es un X5L-017, mientras que la combi de transporte urbano es un X8D-963. Las circunstancias del accidente han generado preocupación entre los vecinos de la zona, quienes piden mayor vigilancia y señalización en la intersección.

Las autoridades de la comisaría de Acequia Alta están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para determinar la responsabilidad del conductor del automóvil. Según los primeros informes, el auto cruzó la avenida principal a alta velocidad sin detenerse, lo que habría provocado la colisión con la combi.

Los testigos del accidente han manifestado su preocupación por la falta de semáforos y señales de alto en la intersección, lo que podría haber contribuido a la confusión y al accidente. Las autoridades locales están evaluando la posibilidad de implementar medidas de seguridad para prevenir futuros incidentes.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

