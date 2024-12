Imprevisto eléctrico en hospital fue solucionado alrededor de las 10 am. Foto: composición LR/captura FB oficial hospital Hipólito Unanue

Decenas de adultos mayores protestaron esta mañana en las afueras del hospital nacional Hipólito Unanue, en El Agustino, por falta de atención durante varias horas. A muchos de ellos les han reprogramado las citas que tenían hoy para después de Navidad, lo que generó aún más indignación de parte de los pacientes, que vienen esperando por su consulta hace dos meses.

"Hay pacientes que están esperando desde las 4 ó 5 de la mañana porque hoy sábado tenían programadas citas en oftalmología. Han habido bastantes personas, y a todas nos dijeron que el sistema se les había ido. Después nos dijeron que sigamos esperando porque iban a escribir. Después nos dijeron 'retírense', así sin nada después de cuatro o cinco horas que uno ha estado esperando. Esto no puede ser así, nos tiene que dar una solución el hospital", señaló una de las pacientes. Otra señora manifestó que desde noviembre no consigue cita en oftalmología y que el hospital no tiene agua.

Según un comunicado del nosocomio, el problema se originó por un cortocircuito en la subestación número 3 que afectó el fluido eléctrico, el suministro de agua potable y el sistema digital de todo el hospital, razón por la cual se tuvieron que detener las cirugías programadas. El imprevisto fue resuelto aproximadamente a las 10 horas luego de usar el grupo electrógeno del centro mientras la empresa concesionaria les brindaba asistencia técnica.

El hecho ocurrió a las 3:20 am, hora en la cual muchos de los pacientes que participaron de la espontánea protesta llegaron al hospital para recibir atención por emergencia.