El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, señaló que Gerson Alexander Juárez Tapia, sujeto que asesinó a una niña de 12 años en Villa María del Triunfo, podría verse favorecido con la ley 32181, que entra en vigencia hoy jueves.

"Como no es sorprendido en flagrancia, no hay forma de que la Policía pueda capturarlo. Por lo demás, mañana (hoy) entra en vigencia esta disposición legal y nada le impide al abogado hacer alegaciones de que su patrocinado está detenido ilegalmente porque no ha sido sorprendido en flagrancia y dependerá de cómo interpreten la disposición los jueces para que declaren fundado o infundado el pedido", expresó Cubas para RPP.

Esto en el marco de la entrada en vigencia de la ley 32181, que aprobó el Congreso en noviembre pasado y que promulgó ayer la presidenta Dina Boluarte, y que elimina, entre otras cosas, la detención preliminar sin flagrancia y que dejaría en libertad a los delincuentes si no han sido intervenidos dentro de las 48 horas en que cometieron el delito. Esta modificación del Código Penal ha generado preocupación en varios sectores de la sociedad civil, quienes afirman que esta ley es una de las tantas impulsadas por el Congreso y el Gobierno que favorecen a la delincuencia.

Preocupación por implicancias de ley

En esa línea, la abogada Brenda Álvarez también cuestionó las implicancias de la derogación de la detención preliminar. "El Poder Judicial dictó detención preliminar por siete días contra el agresor y ahora podría ser puesto en libertad”, observó Álvarez. El exministro del Interior, Rubén Vargas, asimismo, expresó su preocupación de manera contundente. “Se acabó la lucha contra el crimen organizado. ¿Acaso se imaginan que una organización criminal compleja está deambulando por las calles eligiendo a su víctima? Esto favorece solo a los criminales”, anotó en X, antes Twitter.

De igual manera, un juez penal consultado por La República comentó que la detención preliminar ha sido una herramienta crucial para intervenir en organizaciones criminales trasnacionales peligrosas, como ‘Los Hijos de Dios’, una de las facciones más sanguinarias del ‘Tren de Aragua’. Ahora, advirtió, las únicas opciones que quedan son el allanamiento y la prisión preventiva.

Presunta negligencia en caso de niña asesinada

En el caso de la pequeña encontrada sin vida luego de estar desaparecida, sus padres denunciaron que los agentes policiales de la comisaría José Gálvez, en Villa María del Triunfo, no tomaron acción rápida para ubicar a su hija, pese a que les facilitaron un número telefónico, desde el cual se comunicaron con ellos y que pertenecería al asesino, para que a través de la geolocalización den con el paradero de la menor, pero no fue así.