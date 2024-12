Tras el feminicidio de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo cometido por Jerson Alexander Juárez Tapia el domingo 8 de diciembre, la madre de la víctima se pronunció y pidió justicia para que este asesinato no quede impune: "Mi hija era una niña sana, tranquila. Para mí, que (el sujeto) la había estado viendo".

Asimismo, indicó que cuando obtuvo el número telefónico para geolocalizar a su pequeña, ella sola hizo la investigación: "Yo fui (la que encontró el cuerpo de la niña antes que la PNP), yo la busqué". Asimismo, la progenitora sostuvo que Juárez Tapia le confesó haber sido el homicida de la menor de tan solo 12 años.

"Quizá no hubiese pasado si la hubieran localizado al momento, ¿por qué quitarle la vida a una niña que tiene mucho por delante, con planes y metas?", expresó la madre. Por su parte, el padre aseguró que existen sospechas de un secuestro: "Embalados, bajan dos sujetos y la dejan, eso fue un secuestro, ya estaba planeado", precisó.

En tanto, el padre de la niña manifestó: "Él (Jerson Juárez) ha confesado que ha matado a mi hija. Estamos esperando que salgan los resultados y mañana será el entierro allá en Pachacámac. Si hubiera sido unas horas antes (el hallazgo) hubiera estado con vida, estoy 100 & seguro que sí", declaró a La República

El papá indicó también que desde que recibieron la llamada avisándoles de que su hija estaba, supuestamente, en la comisaría José Gálvez, ya contaba con el número telefónico, el mismo que fue dado a la Policía para que realice la búsqueda, pero no fue así: "Ellos (PNP) tenían el número telefónico desde mediodía y no hicieron nada".

Padres narran últimos momentos con vida de la menor

La madre de la menor asesinada contó que su hija salió de casa, solo a unos metros, y ese momento habría sido aprovechado por un sujeto que se la llevó a la fuerza. Ello ocurrió antes de la medianoche del domingo 8 de diciembre. "Mi suegra tuvo una llamada alrededor de las 2 a. m. Me contestó una persona y me cortó. Luego me dijo que estaba en los Lúcumos", señaló.

La progenitora mencionó que la persona al otro lado de la línea primero negó haber visto a la menor, pero luego le dio la ubicación. Además, esta persona le dijo que había acompañado a la niña hasta la avenida y que desde allí no supo nada de ella. "Le dije 'vamos a la comisaría', pero no quiso. Yo solo quería encontrar a mi hija desesperadamente y (esa persona) se estaba contradiciendo", indicó.

Antes de la llamada, los padres ya habían puesto la denuncia. "Pusimos la denuncia alrededor de las 10 a. m. y el número lo hemos dado al mediodía. El oficial llamó, pero no contestaron, solo dijeron 'vamos a estar en contacto'. Si su trabajo hubiese sido investigar este número, nada hubiese pasado", precisó.

¿Cómo avanza el caso de feminicidio en VMT?

La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Lurín ha iniciado una investigación preliminar por el feminicidio de una menor de 12 años en Pachacámac. El personal fiscal, en colaboración con la PNP, realizó el levantamiento del cadáver y ordenó diversas diligencias, como la necropsia de la víctima, el examen médico-legal al principal sospechoso, y la toma de declaraciones a testigos, familiares y al detenido.

En tanto, el Ministerio del Interior dispuso la intervención de la Oficina de Asuntos Internos para investigar una posible "inacción" de la policía de la comisaría José Gálvez en Villa María del Triunfo. En paralelo, el presunto responsable, identificado como Jerson Alexander Juárez Tapia, fue detenido y está bajo custodia. Aseguró que el crimen y cualquier irregularidad en la actuación policial serán sancionados. Además, la Oficina General de Integridad Institucional está evaluando las acciones de los efectivos policiales involucrados en la denuncia.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.