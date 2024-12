Un total de 50 perritos y una rescatista fueron desalojados de un albergue en Jicamarca. Esta violenta acción fue grabada y publicada en redes sociales. Ante esta lamentable situación, Fiorella Arias, quien es amante de los animales solicitó ayuda a los internautas, debido a que varias mascotas de sus mascotas al salir del refugio en donde se encontraban, se alejaron y desaparecieron.

En diálogo con La República, la rescatista contó apenada que el desalojo ocurrió cuando una pareja le ofreció ayuda para alimentar a sus mascotas. "Ellos querían ver a mis perritos y llevaron bidones de agua y cuando llegamos me doy con la sorpresa de que todo estaba destruido", comentó.

Además, indicó que sus gatitos también fueron retirados del lugar y que ella al observar lo que estaba sucediendo quiso buscarlos, pero su vecina la enfrentó y la agredió.

"Mis perros estaban afuera y mis gatos también. Mis gatos me preocupaban porque cuando están junto a los perros, los perros los corretean. Fue entonces cuando le pregunté: '¿Dónde están mis gatos?, ¿Por qué hacen eso'. Ella me quitó mi celular y me empujó", manifestó.

Desalojan a mascotas y a rescatista de terreno en Jicamarca

Fiorella Arias, rescatista de animales, explicó que el terreno del que fue desalojada, junto con los animales que había rescatado, pertenecía a una amiga suya. Sin embargo, a lo largo de los meses, la propietaria del terreno cambió de opinión y le pidió que se retirara debido a los problemas que tenía con los vecinos, quienes aparentemente no veían con buenos ojos la presencia de los animales en la zona.

Fiorella aclaró que no observó inconvenientes por parte de los vecinos respecto a sus mascotas. También sugirió que tanto los vecinos como su amiga podrían haberla relacionado con su expareja, quien tenía problemas con las drogas, pero ella negó cualquier vínculo con él. Según Fiorella, su única prioridad eran sus animales, con los que vivía en dicho terreno.

Asimismo, indicó que varias de sus mascotas que estuvieron perdidas aparecieron, pero aún le falta un perrito. Además, señaló que, por el momento, se encuentra en un espacio ofrecido por otra de sus amigas

Ayuda a las mascotas

Las personas que desean ayudar a Fiorella Arias, rescatista de animales, la pueden contactar al siguiente número: 925 261 900.