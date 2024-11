Teletrabajo durante APEC 2024: estas municipalidades de Lima no acatarán el trabajo remoto

Tres municipalidades de Lima anunciaron que no acatarán las medidas impuestas por el gobierno/Composición LR

El Gobierno estableció teletrabajo obligatorio para el lunes 11, martes 12 y miércoles 13. Además, decretó como días no laborables el 14, 15 y 16 de noviembre. No obstante, algunas municipalidades de Lima emitieron un comunicado anunciando que no acatarán dicha medida impuesta la Semana de Líderes Económicos.

En ese sentido, la Municipalidad de Magdalena, San Isidro y San Juan de Miraflores anunciaron que realizarán sus actividades laborales con total normalidad, pues no acatarán el trabajo remoto por el Foro de Cooperación Económica de Asia y Pacífico (APEC).

Las municipalidades que no acatarán el trabajo remoto durante el APEC 2024

En medio del inicio de la Semana de Líderes Económicos, algunas municipalidades de Lima se pronunciaron sobre la medida impuesta por el gobierno a través de un Decreto Supremo, el cual establece teletrabajo obligatorio para el lunes 11, martes 12 y miércoles 13. Además, declaró días no laborables para el 14, 15 y 16 de noviembre.

Frente a esta medida, cinco municipalidades anunciaron que no acatarán la normativa.

Municipalidad de Magdalena

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, señaló que su municipio atenderá de forma presencial y que no acatará la medida impuesta por el Gobierno. En ese sentido, consideran que dicha normativa "no es razonable" ya que perjudicará a muchos residentes con el cierre de locales municipales.

Municipalidad de Magdalena del Mar no acatará el teletrabajo. Foto: Municipalidad de Magdalena.

“Dicha norma no es razonable y causa un grave perjuicio económico a nuestro país, por eso hago público que esta institución no acatará dicha norma”, sostuvo Francis Allison en sus redes sociales.

Municipalidad de San Isidro

Del mismo modo, la municipalidad de San Isidro emitió un comunicado en donde anuncian que no acatarán el teletrabajo, medida impuesta por el gobierno para la Semana de Líderes Económicos.

Municipalidad de San Isidro anuncia que realizarán sus actividades con normalidad. Foto: Municipalidad de San Isidro.

Municipalidad de San Juan de Miraflores

Por último, la municipalidad de San Juan de Miraflores se sumó a la decisión de no acatar la medida impuesta por el gobierno. En ese sentido, enfatizaron que "no acatarán el trabajo remoto por APEC y trabajarán con normalidad, por las obras y servicios que los ciudadanos merecen".

Municipalidad de Miraflores

Asimismo, la municipalidad de Miraflores señaló que sus actividades no se pueden detener durante estos próximos días. Ante ello anunció que desarrollarán sus labores con normalidad. "Hemos dispuesto que no se paralicen los servicios básicos administrativos para poder atenderlos en los temas que la ciudadanía necesite", aclaro el alcalde.

Municipalidad de Santiago de Surco

El municipio de Surco informó que para esta semana, los servicios municipales en el distrito de Surco seguirán funcionando con normalidad. Detallaron que Centros de Atención Surcano, Comedor Municipal El Combo, Clubes del Vecino, Estadio y Coliseo Montjoy, Parque de la Amistad, entre otros, no cesarán sus actividades.