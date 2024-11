A través de un video publicado en sus redes sociales, el alcalde Francis Allison anunció que la Municipalidad de Magdalena no acatará las medidas de teletrabajo impuestas por el Poder Ejecutivo con vistas al desarrollo de las actividades del Foro APEC Perú 2024, que se llevará a cabo en Lima del 10 al 16 de noviembre.

La disposición estatal, que busca aplicar el teletrabajo también para los días 11, 12 y 13, ha sido criticada por diversos sectores. Desde su posición como alcalde de Magdalena, Allison señaló que la medida no es 'justa' ni 'razonable', ya que afecta a los vecinos que dependen de los servicios municipales.

"No es justo que nuestra Casa del Adulto Mayor, nuestros complejos deportivos, OMAPED (…) y todos los demás locales municipales estén cerrados a nuestros vecinos durante toda una semana. Dicha norma no es razonable y, además, causa un grave perjuicio económico a nuestro país", declaró el alcalde de Magdalena en el mencionado video de la cuenta de TikTok de la Municipalidad a su cargo.

Allison también mencionó que la Municipalidad de Magdalena no acatará la norma e increpó al Gobierno por mantener contradicciones entre su accionar y su discurso: "Por eso, como alcalde de Magdalena del Mar, hago público que esta institución no acatará dicha norma, y que los días lunes, martes y miércoles de la próxima semana atenderemos en todos los locales de manera presencial (…). Señores del Gobierno, ¿no decían que el Perú no se debe detener?", sentenció el burgomaestre del distrito limeño.

Consorcio de Universidades también muestra su rechazo a la medida de Dina Boluarte

Otras organizaciones de la sociedad civil también se pronunciaron en contra de la medida que impulsa el ejecutivo buscando la adopción de la virtualidad por parte de los distintos sectores de Lima. Tal es el caso del Consorcio de Universidades, conformado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad de Lima (UL), la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad del Pacífico (UP). La asociación civil señaló por medio de un comunicado en su cuenta de la red social 'X' que desaprobaban la medida del Poder Ejecutivo que impone la obligatoriedad de las clases virtuales; posicionándose 'en defensa del derecho a la educación'.

Consorcio de Universidades se pronunció ante la suspensión de clases presenciales. Foto: Difusión

"Consideramos que esta medida, adoptada en una fase crucial del ciclo académico, afecta gravemente el desarrollo académico de nuestros estudiantes. Esta interrupción, sumada a las dificultades generadas por las recientes paralizaciones en el servicio de transporte público, intensifica los desafíos para el sector educativo y pone en riesgo el logro de los aprendizajes planificados para los estudiantes, tanto a nivel escolar como universitario", menciona el comunicado publicado en redes sociales.

El Consorcio de Universidades también invitó al Gobierno de Dina Boluarte a rectificar esta medida: "Hacemos un llamado al Gobierno para priorizar y fortalecer el derecho fundamental a la educación, promoviendo su calidad y excelencia como la mejor oportunidad para asegurar el desarrollo de nuestro país. Para ello, es indispensable permitir que millones de estudiantes culminen su período formativo sin más interrupciones, resguardando así la calidad de la enseñanza y el bienestar de la comunidad universitaria", indicaron al finalizar su comunicado.