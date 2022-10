¿Cuál es la ubicación de la procesión del Señor de los Milagros en su segundo recorrido?

Señor de los Milagros: misas y confesiones

La primera misa se llevó a cabo a las 6 a. m. Luego se procedió con las liturgias de las 7.00 a.m. y 9 a.m. Aún se está a la espera de las liturgias programadas para las 10.30 a.m., 12 p.m. y 1.30 p.m.

De acuerdo a lo explicado por el encargado de andas, de 2.30 p.m. a 4 p.m., los fieles podrán acudir a hacer su cola y esperar su turno para tocar el anda del Señor de los Milagros.

Tras ello, se realizarán nuevas misas hasta las 9 de la nochel.