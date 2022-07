Variante ómicron, relajo de medidas e invierno ya impactan en la cuarta ola

Hace una semana se oficializó el inicio de la cuarta ola y hasta el momento no se ha comunicado ningún plan para hacerle frente. El anuncio se dio luego de registrar un continuo aumento de contagios durante semanas. En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsa) ha indicado que el sublinaje BA.2.12.1 y linajes BA.4 y BA.5 de la variante ómicron tendrían que ver con el incremento, pero ¿es esta la única razón del alza de casos y por ello la oficialización de la nueva ola?

Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, explica que, para empezar, se debe saber que los linajes BA.4 y BA.5 son ‘’un poco más diferentes’' de los anteriores, pues existe mayor posibilidad de que alguien vacunado o previamente infectado se reinfecte. Incluso, Alexis Holguín, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, señaló que BA.5 contagia más.

Sin embargo, sobre estas afirmaciones, el virólogo Juan More sostiene que si bien es posible que las variantes o linajes tengan una propiedad distinta, que genere mayor transmisibilidad, no existen estudios a nivel genético que lo prueben, por lo que se deben tener presente otros factores. ‘’El contagio es multifactorial, no solamente depende de un linaje o no’'.

Descenso de temperaturas

En esa línea, More menciona a la ‘’temporalidad’' como una de las causas del incremento. ‘’Estamos en invierno y sabíamos que se venía un aumento de enfermedades respiratorias, entre ellas por SARS-CoV-2. No es ninguna sorpresa’'. Agrega que esto se debería, en parte, al número de personas en casa, por lo que si se contagia uno, es más factible que lo haga el resto, lo cual podría traer una ‘’explosión de casos’'. Sumado a ello, dice Mayta-Tristán, la ventilación es menor en distintos lugares y, a la vez, la población busca espacios más cerrados.

Permitir que el aire circule en cualquier espacio no solo reduce la posibilidad de contagiarse del coronavirus, sino de contraer otras enfermedades respiratorias, añadió Holguín.

Comportamiento es clave

Ahora bien, ante el levantamiento de distintas medidas en los últimos meses, las personas han retornado a una casi ‘’seminormalidad’', que trae un mayor contacto entre ellas, comenta Mayta-Tristán. Pero, de por medio, también está el descuido de la gente, asevera Luis Zúñiga, jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín, una de las regiones donde se registra un incremento de casos, pues esta situación aún no tiene lugar en todo el país. El funcionario indica que ha habido fiestas costumbristas, donde ya no se usan mascarillas y que no se cumple el distanciamiento recomendado.

Al mismo tiempo, en Pasco, donde también hay alza, trabajan en su propio plan de cuarta ola, que incluye reforzar la vacunación, precisa Paul Mayorca, jefe de la Diresa. Además de estas dos regiones, las que más aumento registran son Áncash, Arequipa, Moquegua, Lima y Cusco, advierte el analista de datos Rodrigo Parra. Aunque, agrega, hay otras 10 donde ya se empieza a observar un incremento. En ese sentido, el CDC-Perú dijo que el 11 de julio se sabrá si es que las celebraciones de junio, como el Inti Raymi, la fiesta de San Juan y Día del Campesino, han provocado un alza significativo de casos.

Lo cierto es que hasta el momento se ha pasado de tener 251 casos por día (el 5 de mayo) a registrar 2.578. ‘’Es un incremento del 900%. Y desde la quincena de junio el aumento se aceleró'’, detalla Parra. Pero incluso estas altas cifras del Minsa traerían consigo un subregistro, añade la exministra de Salud Patricia García. Ella explica que esto ocurre por la gran disponibilidad de pruebas que hay. Por ejemplo, muchos pacientes usan test caseros y al no existir un sistema donde registrarse, no son contabilizados.

Vacunas como arma

Los expertos concuerdan en que la vacunación continúa siendo la mejor arma contra la enfermedad grave y muerte. Mayta-Tristán resalta la importancia de cumplir con el esquema de tres dosis, o cuatro para los que corresponda. A su vez, García refiere que con las vacunas, al reducirse la posibilidad de infección, también disminuye el riesgo de que aparezcan más mutaciones. Asimismo, la infectóloga de la UPCH Camille Webb señala que el fármaco ayuda con lo que hoy se conoce como COVID-19 largo.

Hospitalizaciones muestran ligero aumento

La exministra Patricia García comenta que actualmente hay pisos de hospitales en nuestro país que ya se van llenando por COVID-19. Precisamente, Alexis Holguín del Minsa lo confirmó el último viernes, a través de un en vivo de Facebook. Él dijo que se trata de personas con algunas comorbilidades, por lo que requieren ser hospitalizadas. En ese sentido, Rodrigo Parra sostiene que el ligero incremento, aún ‘’casi imperceptible’', tiene lugar en Arequipa, Cusco, Huánuco, Junín, Lima y Moquegua.

Patricia García, exministra de Salud

“Tenemos que aprender a sobrevivir con el virus. Cuando hay olas (debemos) guardarnos un poco. Este es el momento en que deberíamos guardarnos para que la ola no sea tan alta y no afecte a los más vulnerables”.

