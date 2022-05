Profesor de la UCV denuncia que fue obligado a enseñar cursos que no eran de su especialidad

Un docente de la Universidad César Vallejo (UCV) decidió romper su silencio y denunciar una serie de irregularidades en la enseñanza que imparte el centro de estudios superiores, para sus miles de alumnos que sueñan con lograr el ansiado título profesional.

De acuerdo con el maestro, que tiene 20 años como catedrático y más de 4 años ejerciendo en la UCV, la institución privada obliga a los profesores a enseñar cursos que no tienen nada que ver con sus especialidades. Además, considera que las tesis que se realizan carecen de calidad.

PUEDES VER: Recluyen a menores en centros para drogadictos y oficinas administrativas por falta de albergues

“Yo actualmente soy docente en la escuela de posgrado de la Universidad César Vallejo. Reviso también, justamente, 20 tesis, 30 tesis. Democratizar la educación no significa entregar títulos por entregar. Creo que la enseñanza debe ser importante, y su calidad”, aseveró en diálogo con el dominical Punto Final.

“Sin ser especialista, cómo puedo dictar un curso que no es de mi especialidad, creo y considero, y es por eso que estoy acá presente, que estoy como engañando a los alumnos. Eso no es, obviamente, la calidad que debería darse en una universidad, principalmente en la escuela de posgrado”, continuó.

En 2021, el catedrático informó a los administrativos del centro de estudios superiores fundado por César Acuña, acerca de este grave problema. De acuerdo con su versión, lo obligaron a enseñar cursos que no corresponden con su especialidad, con el objetivo de completar las 40 horas académicas.

“Me siento en la obligación de comentar esto porque siento que estoy engañando a los alumnos. Creo que si tú no le brindas al alumno el servicio por el que realmente han pagado, creo que eso es una estafa”, señaló.

Además de informar la situación a sus superiores en la institución privada, el maestro aseguró que también lo denunció ante Indecopi. En el reclamo que data de 2021, se lee: “Como docente a tiempo completo, me han estado asignando cursos a dictar, que no son de mi expertise, conocimiento o experiencia profesional (...). No solo en mi caso, sino de muchos docentes a tiempo completo”.