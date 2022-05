Ciberdelincuentes clonan chip de celular de capitán del Ejército y le roban S/ 8.000

Jonathan Zarzaburu fue víctima de la ciberdelincuencia y la clonación de chips. Le robaron un total de S/ 8.000 dentro de su cuenta bancaria. El joven mencionó que estaba retornando de un viaje interprovincial cuando le llegó una notificación sobre la suspensión de su línea telefónica.

En un reporte de Latina se conoció que el hombre se dio cuenta tras el mensaje que recibió a su teléfono. “Tal vez no he pagado la tarifa del mes y por eso, me han cortado. Cancelo mi línea entonces. Ahora, cuando hago eso, me aparece en la notificación que yo no era el usuario de mi línea, sino de otras personas ”, indicó.

“Cuando veo mi cuenta bancaria, solo tenía 6 soles. Verifico mis movimientos y me doy con la ingrata sorpresa de que habían hecho movimiento o retiros sin tarjeta. Solo con el código de la banca celular”, agregó.

Los criminales se robaron un total de S/ 8.000. No obstante, ahí no quedó todo, ya que los hampones depositaron en su cuenta la suma de S/ 1.500. “Ellos depositaron y de ahí retiraron. Temo que hayan pedido a alguien más de mi familia”, dijo.

El jefe de reclamos del Banco de la Nación, Jorge Olivera, sostuvo que las empresas telefónicas deberían tener una verificación antes de otorgar un chip a una persona. “Se debería dar la verificación. Es cuestión de implementación”, acotó.

Por otra parte, el medio de comunicación recordó que si una persona pierde su celular, debería notificarlo y acudir a la comisaría para el bloqueo de todas sus tarjetas o cuentas bancarias.