Tacna: muertos en maletas son dos extranjeros

Las pericias dactilares confirmaron las sospechas: los cadáveres hallados el lunes dentro de dos maletas sepultadas en una zona deshabitada, cerca del control fronterizo de Santa Rosa, en Tacna, fueron identificados como dos amigos venezolanos de los que nada se sabía desde hace unos quince días.

Se trata de Kelvin Infante Ramírez y Franklin Ernesto Lugo Yáñez, según confirmó el jefe de la División de Investigación Criminal de Tacna, coronel PNP Manuel Guerrero Serpa.

“Al parecer cruzaron la frontera y los interceptaron en la carretera de Arica a Tacna”, refirió el oficial. Precisó que el primer cuerpo encontrado corresponde a Franklin y el otro estaba a unos 20 metros.

Agregó que, si bien por ahora hay muchas teorías que rodean estas misteriosas muertes, no descarta que podría tratarse de un crimen perpetrado por bandas de ‘coyotes’ dedicadas al tráfico de migrantes. “El año pasado hubo dos casos de sicariato, también de ciudadanos extranjeros”, indicó.

Cuerpos fueron hallados este lunes 2 de mayo. Foto: PNP

No descartan venganza

Ayer, la Policía y los peritos forenses determinaron que las víctimas fueron golpeadas y luego asfixiadas con cintas de embalaje antes de ser introducidas en maletas.

Los investigadores no descartan que se haya tratado de un asalto o una venganza de ‘coyotes’ que no pudieron cobrar por sus servicios de traslado de migrantes hacia el lado chileno.

Los cuerpos de los jóvenes yacían atados de pies y manos, precisó uno de los forenses. La fiscal Isabel Mendoza Cáceres informó que durante la necropsia quedaron en evidencia los tatuajes que tenían, los cuales ayudaron a su identificación.

Uno de los hombres victimados presenta en el brazo izquierdo el nombre Kiara y en la muñeca una flor de colores. Según trascendió, ellos fueron reportados como desaparecidos por su familiares en Chile.

Los ‘coyotes’ de la frontera

Entre Tacna y Arica, las mafias de ‘coyotes’ operan un negocio peligroso, asegura la PNP. La cadena de tráfico empieza en el terminal terrestre Manuel Odría (Tacna). Allí son captados los migrantes y el pago por el servicio varía. Para el que puede comprar documentos falsos y asegurar su ingreso por Migraciones, a través del complejo fronterizo, el costo es de US$ 200. Pero si se quiere ir por pasos no habilitados, debe pagar US$ 100 en promedio.