Huancayo: joven perdió vista derecha por perdigones que recibió en paro de transportistas

Con información de Grace Mora / URPI-LR

Frayan Toribio Yaranga, de 27 años, perdió la vista en el ojo derecho debido a los perdigones que le cayeron durante el paro de transportistas en Huancayo. Ante la gravedad del caso, la víctima fue trasladada e internada en Lima, específicamente en el Hospital Nacional Guillermo Almenara.

Al respecto, los familiares del agraviado salieron al frente a pedir justicia y a denunciar que desde el sábado 2 de abril ninguna autoridad se ha acercado a ellos a brindarle apoyo.

“Mi hijo era trabajador. Él se desempeña como minero en Arequipa y vino aquí solo por sus días libres. Mi hijo solo vino a apoyar a los transportistas. ¿Cómo le van a disparar de frente?”, lamentó el padre de Toribio Yaranga.

Víctima perdió visión del ojo derecho

Los especialistas del nosocomio en Lima ya confirmaron el diagnóstico del joven: pérdida de la visión en el ojo derecho. Sin embargo, lo más alarmante es que su vista izquierda también está comprometida. Para salvar este segundo órgano debe ingresar a sala de operaciones, pero una inflamación en su cabeza no se lo permite por ahora.

Aunque el caso de Frayan Toribio es grave, no recibió la atención correspondiente en un centro de salud de la zona, denunciaron los parientes. Una de sus tías contó que doctores del Hospital Regional Docente Clínico-Quirúrgico Daniel Alcides Carrión les dijeron que no podían atenderlo porque no había un oftalmólogo.

Ante esto, el especialista les dio dos opciones: que regresen el lunes, es decir, dos días después del accidente, o que lo lleven a una clínica. Debido a la emergencia, la familia de escasos recursos optó por la segunda alternativa.

No obstante, no pudieron completar todos los exámenes por los altos costos. Es así que optaron por regresar al nosocomio nacional e insistir a los especialistas que lo trasladen a Lima.

“Me dijo que lo siente pero que ahí no hay oftalmólogo. Me dijo que esperemos hasta el día lunes porque no había especialistas. Incluso me indicó que lo lleve a una clínica. Hice eso y fuimos a la clínica Opera, donde nos dijeron que ya había perdido la vista derecha”, detalló la tía a La República.