Agricultora tras declaraciones de Castillo: “Me dolió que afirme que nos pagan a los manifestantes”

El paro de transportistas en Huancayo sigue. Ahora, los agricultores también se sumaron ante el alza de los fertilizantes. Una mujer que protestaba por las demandas del sector transporte mencionó que el presidente Pedro Castillo prometió varias cosas a los ciudadanos, pero no las cumplió.

“El presidente prometió a los transportistas que iban a bajar los peajes, que iba a desaparecer la Sutrán y mentira. Ahora dicen que salen a la calle a manifestar pagados. Yo voté por él y mira el pago que me está dando, me tiene tirada en la calle, en la pista”, precisó en Exitosa.

En esa línea, ella también expresó que se sintió afectada tras escuchar las declaraciones del mandatario sobre presuntos pagos a los manifestantes. “ Sentí un dolor en el alma. Me clavó un puñal en la espalda. El presidente, así como lo hemos puesto, vamos a marchar para botarlo. No vale la pena, no sabe reconocer las promesas que nos ha hablado”, señaló.

En Huancayo, la situación se radicalizó, debido a las declaraciones y al nulo diálogo de las autoridades en dicha zona. No solo ello, la UGTRANM anunció un multitudinario paro de transportes en todo el país para el día lunes 4 de abril, por lo que su presidente, Geovani Diez, invocó a todos los trabajadores del gremio a sumarse a la causa.

“Con el insulto que ha hecho el presidente, en vez de calmar los ánimos, ha hecho que la mayoría de transportistas, que estaban indecisos, tomen esa decisión”, dijo.

Pedro Castillo pedirá disculpas tras sus declaraciones

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, indicó que el jefe de Estado pedirá disculpas luego de emitir algunos comentarios sobre el pago a algunos manifestantes. Esto lo hará vía el titular del sector y un pronunciamiento.

“El presidente Castillo seguro lo hará (pedir perdón por decir que en manifestaciones hay gente pagada). Me pidió que les exprese las disculpas del caso (a los transportistas) y que él las hará en un futuro pronunciamiento”, acotó.

PUEDES VER: Paro de transportistas se sale de control y estalla violencia en Huancayo

¿Qué dijo Pedro Castillo?

El presidente Pedro Castillo se pronunció en el cuarto día de protestas contra el paro de los transportistas. En esa línea, indicó que se habría pagado a algunos manifestantes para ser parte de la protesta.