Latinobarómetro: peruanos respaldan la democracia, pero tienen una baja valoración de la eficiencia estatal

El informe del Latinobarómetro 2026 da nuevas luces sobre la cultura política de los peruanos. De acuerdo con esta edición de la encuesta regional, el 53% de los peruanos apoya la democracia como forma de gobierno, un punto porcentual por encima del promedio de la región (52%). Sin embargo, los peruanos consideran que su Estado es poco eficiente. Al momento de calificar su eficiencia del 1 al 10 —siendo 1 “nada eficiente” y 10 “totalmente eficiente”—, el Perú otorga una nota de 3,6 a su Estado.

Esta calificación es la más baja de la región, igualando la desaprobación registrada entre los venezolanos. Además, se encuentra por debajo del promedio latinoamericano, que es de 4,7. En contraste, El Salvador y Costa Rica son los países que mejor califican la capacidad de su Estado, con notas de 6,8 y 5,7, respectivamente.

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Apoyo a la democracia en Latinoamérica | Fuente: Latinobarómetro.

En lo que respecta a la confianza en la democracia, el Perú ha experimentado un incremento en comparación con el último informe presentado por el Latinobarómetro en 2024. En aquel entonces, solo el 44% de los peruanos apoyaba el sistema democrático.

El Latinobarómetro indica que solo el 13% de los peruanos apoyaría un régimen autoritario, mientras que un 49% respaldaría un gobierno no democrático. Sobre las concepciones de los peruanos acerca de la democracia, un 42% considera que esta puede funcionar sin partidos políticos, mientras que un 48% cree que puede existir una democracia sin un Congreso nacional.

Confianza en instituciones

Cabe mencionar que este último informe también evidencia la desconfianza de los peruanos hacia determinadas instituciones: solo el 9% confía en el Congreso y otro 9% en el Gobierno. Además, un 15% confía en el Poder Judicial. Las instituciones que generan mayor confianza entre los peruanos son la Iglesia, con un 66%; las Fuerzas Armadas, con un 43%; y la radio, con un 41%.

Pese a que los peruanos afirman preferir un gobierno democrático antes que uno autoritario, la “mano dura” no es una característica que genere rechazo en el país. El Latinobarómetro indica que un 72% de los ciudadanos considera que “un poco de mano dura de parte del Gobierno no viene mal”, un porcentaje muy por encima del promedio latinoamericano, que alcanza el 63%.

Sobre la situación nacional, el informe del Latinobarómetro hace hincapié en que la extrema derecha logró un triunfo con el ascenso al poder de Keiko Fujimori en las pasadas elecciones generales. Asimismo, detalla la constante crisis política que enfrenta el país desde la caída de Pedro Castillo en 2022.