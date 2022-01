Bebé de tan solo un año muere por COVID-19 en Tumbes

Un bebé de tan solo un año falleció a causa de la COVID-19 en el distrito de Zorritos, ubicado en la provincia de Contralmirante Villar, confirmó el director regional de Salud de Tumbes, Rommell Gonzales Seminario.

Lamentablemente, tras los primeros síntomas, el pequeño no fue llevado a un centro de salud debido a que sus familiares optaron por rezarle, como recomendó el pastor de su secta religiosa. Recién lo trasladaron cuando vieron que su salud había empeorado. No obstante, llegó cadáver. “Es el primer caso de fallecimiento de un niño con la COVID-19 en la región Tumbes y el caso 48 a nivel nacional en lo que va del año”, dijo Gonzales.

El funcionario precisó que no era un bebé que estaba sano, ya que tenía desnutrición crónica y anemia. Esto generó que el virus se pudiera desarrollar en él.

Según las primeras investigaciones, la familia había llevado al pequeño a una fiesta infantil hace seis días y hace cuatro había empezado con síntomas respiratorios, fiebre, dolor de garganta y malestar general.

Durante su visita a Tumbes, a donde llegó para supervisar el proceso de inmunización de niños, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, informó que no se habría podido vacunar a los padres por renuencia de ellos. Esto fue corroborado por el director regional de Salud, quien contó que hay integrantes de grupos evangélicos que no quieren vacunarse. “En Piura, el 10 % de las personas que pertenecían a una congregación religiosa –todos adultos mayores– fallecieron en el Bajo Piura”, explicó.

Por eso, pidió a los pastores que promuevan la vacunación. “Tenemos cerca de un 15 % de personas que no se han inmunizado y pertenecen a estas instituciones religiosas”, señaló. ’’Las vacunas salvan vidas. Las vacunas hacen que no se enfermen gravemente, que no lleguen a UCI. Por lo tanto, es necesario que los padres e hijos estemos vacunados para evitar desenlaces fatales’', dijo.

De acuerdo con un reporte del Ministerio de Salud, desde que se inició la pandemia hasta mediados de enero se ha registrado un total de 837 menores fallecidos, que tenían entre 0 a 11 años.

Vacunación de niños

El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, señaló que para este viernes las vacunas pediátricas contra la COVID-19 ya habrán sido distribuidas a todos las regiones del país. El lunes se empezó con los menores de 10 y 11 años, así como con los de 5 a 11 años con comorbilidades, en Lima, Callao, Ica, Junín y Pasco. Ese día se aplicó 26.450 dosis.

Ayer martes Amazonas y Tumbes se sumaron a la campaña. Mientras que hoy los menores ya podrán hacerlo en Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Puno, San Martín y Tacna. Mañana lo podrán hacer los que viven en Áncash, Arequipa, Huancavelica y Lambayeque, mientras que Moquegua podrán ir este sábado.

Contagios

La premier Mirtha Vásquez dio positivo al Covid-19 y está con síntomas leves. Tiene las tres dosis. Con ella, hay cinco ministros contagiados: Hernando Cevallos, Oscar Maúrtua, Pedro Francke y Juan Carrasco, quien se encuentra en UCI y espera ventilación mecánica.