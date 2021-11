Cusco: piden ayuda para niña de 5 años con displasia en la cadera

Cusco. Una madre de familia pide ayuda de la ciudadanía para su hija de 5 años de edad, quien tiene displasia en la cadera y discapacidad para comunicarse . La menor necesita tratamiento médico y víveres.

Ana María Mamani trabaja como vendedora ambulante y comparte sus días en el cuidado de su hija; sin embargo, no cuenta con los recursos económicos suficientes.

La madre pide la solidaridad de las personas para dar una mejor calidad de vida a su niña, que necesita de una intervención y un tratamiento médico para poder movilizarse a fin de que su estado no se complique más.

“Es mi única hija y sufre mucho para caminar. Espero que me ayuden con pañales o alimentos, lo que gano no me alcanza para el alquiler y para mantener a mi niña. Estoy en una situación muy difícil, no sé a quién acudir para que me apoye”, dijo la mujer.

Cualquier persona interesada en brindar apoyo pueden comunicarse al celular 901 609602, que le pertenece Ana María Mamani.