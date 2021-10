Madre de estudiante desaparecido en San Isidro: “No voy a parar hasta encontrar a mi hijo”

Maritza Alarcón Suárez, madre de Robert Andrew Francia Alarcón, el estudiante de Ingeniería Civil desaparecido desde hace 5 días en San Isidro, aseguró que no bajará los brazos en la búsqueda de su hijo. “Es un pedazo de mí y no voy a parar hasta encontrarlo. Me cueste lo que me cueste, lo voy a encontrar”, respondió al ser consultada sobre qué mensaje le gustaría darle al joven.

En diálogo con La República, la mujer aseguró que lo hallará sin importar “con quién tenga que pelear”. Y agregó: “Tiene que volver conmigo con vida”.

El 21 de octubre fue la última vez que lo vieron saliendo de su trabajo, en la calle Los Cisnes 340, San Isidro. Caminó por la calle Córpac con dirección a un paradero en la av. República de Panamá. Luego tenía que dirigirse hacia La Bolichera, en Surco.

Luego tenía que caminar hacia las obras que iba a supervisar como parte de su trabajo. Nunca llegó a su destino.

La mamá del joven contó que, según información que maneja la familia, una de las hipótesis es que Andrew, como lo llama, habría sido secuestrado por motivos que se aún se desconocen.

“Me pregunto todos los días dónde está mi hijo”, contó Maritza. Ella presiente que Andrew está vivo, “tal vez sufriendo en algún lugar”. Y añade: “Por el amor de Dios, a quienes lo tienen, les pido que se apiaden de mí, estoy destrozada, sin saber nada de mi hijo”.

Maritza confesó que tenía la esperanza de que su hijo estuviera en Mala, pero esa posibilidad se habría descartado. Este lunes, sus familiares y amigos realizaron una vigilia frente a la iglesia de ese distrito, ubicado al sur de Lima.

Esta noche realizarán otra vigilia frente a la sede de la Dirincri, en la avenida España, donde se realizan las investigaciones.

“Pido encarecidamente a la Municipalidad de San Isidro que nos brinde las imágenes de las cámaras de videovigilancia. También a la Municipalidad de Miraflores para poder mapear el recorrido de mi hijo. Es angustiante no saber nada de él desde el jueves 21. Hemos recorrido hospitales, la morgue, y nada. Necesitamos apoyo del Ministerio del Interior y de la operadora Entel para que nos dé la localización y recorrido del equipo”, imploró la desesperada madre de Andrew.

“No voy a parar hasta encontrarlo”, subrayó.