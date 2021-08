El epidemiólogo Antonio Quispe, integrante del equipo técnico a cargo del proceso de transferencia en el Ministerio de Salud (Minsa), informó que la cuarta Vacunatón en Lima, Callao y ocho regiones se logró administrar más de 350.000 dosis contra la COVID-19, superando la meta trazada de 300.000 que se tenían pensadas inicialmente.

“Meta cumplida y vamos por más. 350.000, gracias a todos los que sumaron y nos ayudaron a cumplir esta importante meta, sobre todo, a ese primera línea maravillosa que lo deja todo en cada vacunatón y a todos los que comparten buena información”, escribió en su cuenta de Twitter.

Minsa superó la meta de las 350.000 dosis en la cuarta Vacunatón. Foto: Twitter

Horas antes, el ministro de salud, Hernando Cevallos, reconoció la labor del personal de salud y destacó que la cuarta Vacunatón va camino a un nuevo récord. “Esta vez superamos la meta y vamos camino a un nuevo récord. Debemos acelerar el proceso de vacunación y protegernos de la pandemia”, explicó.

Padrón de vacunación Pongo el hombro

¿Aún no sabes si puedes ir a vacunarte? Recuerda que durante el Vacunatón, no es necesario estar dentro del padrón de vacunación. No obstante, se debe respetar el cronograma establecido por el Gobierno.