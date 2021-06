Gerente de Salud de Arequipa señala que no se acatará cerco epidemiológico

El gerente regional de Salud de Arequipa, Christian Nova Palomino, se mostró en desacuerdo con el anuncio de un cerco epidemiológico en la región, medida tomada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según la autoridad local, dicha decisión fue “sorpresiva” e indicó que el Ejecutivo no consensuó previamente con el Gobierno Regional de Arequipa.

“Me causa extrañeza que el Ministerio de Salud haya tomado esa decisión sin habernos consultado o convocado. Discúlpenme la palabra, pero nos consideran apestados, nos consideran los que estamos contagiando al país. Nos encerramos entre nosotros y nos contagiamos entre nosotros”, señaló ante los medios de comunicación.

En otro momento, de manera especifica indicó que la disposición del cerco epidemiológico no será acatado en Arequipa. “ Cuando nosotros hablamos de no acatar, no es una posición intransigente, es una posición de protesta ”, aseveró para luego indicar que con esta acción esperan que desde Ejecutivo se comuniquen con las autoridades locales para evaluar esta situación.

Consultado sobre qué deben hacer los ciudadanos ante la disposición de la PCM y el anuncio de no acatar el cerco epidemiológico de la Geresa, Nova indicó que esperaran que en el transcurso del día o de mañana viernes, las autoridades del Ejecutivo se comuniquen con ellos. Asimismo, invocó a los ciudadanos a acatar las medidas de bioseguridad y no acudir a fiestas.

Propuestas desde Arequipa

Nova, a título personal, también cuestionó los criterios epidemiológicos que se evaluaron, los recursos que emplearían o estrategias en mercados, transporte y otros servicios para establecer el cerco epidemiológico. Asimismo, alegó que este tipo de medidas no se ajustarían a la realidad de la región. “Nosotros estamos en el campo, ellos están detrás del escritorio”, agregó.

Ante ello, Nova hizo un llamado al Comando COVID-19 de Arequipa y otras instituciones locales para emitir un pronunciamiento sobre esta medida, anunciada el último miércoles. “No vamos a permitir que el nivel central quiera tomar decisiones sin habernos consultado”, refirió.

Para el titular de la Geresa, el Gobierno nacional debería ejecutar acciones de acuerdo a la zona y propuso la aplicación de cuarentenas focalizadas por distritos. Asimismo, que los estudios sobre la variante india en la región sean más especializados y se priorice el primer nivel de atención.

Precisar que la PCM confirmó el segundo caso de la variante Delta en Arequipa. Se trata de un familiar cercano a la primera paciente que fue detectada con este linaje del coronavirus.

Cerco epidemiológico

Durante la conferencia que ofreció la PCM, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, informó que se aplicará cerco epidemiológico con el objetivo de “impedir que personas ingresen o salgan de Arequipa”.

De tal forma, se suspenderá vuelos y transporte terrestre desde y hacia Arequipa e incluso entre las provincias. Dicha disposición entraría en vigencia desde el lunes 21 de junio.