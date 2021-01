COVID-19: alertan que empresa internacional ofrece vacunas a clientes

Chula Medical Management es el nombre de una empresa con sede en Nueva York, en Estados Unidos, que asegura tener las vacunas contra la COVID-19.

A través de un informe realizado por América Noticias, se puede oír una conversación entre Jorge Rizo, gerente de desarrollo de negocios de la compañía internacional, y el periodista.

En dicho diálogo, se señala que la dosis de la vacuna de AstraZeneca tiene un costo de 24,50 dólares y la de Sinovac, 50 dólares, precio que es más elevado al que se muestra previamente en la carta de presentación de la mencionada firma.

El representante de Chula Medical Management aseguró que están interesados en venderle vacunas al Perú y que ya se tiene conversaciones con un trabajador del Gobierno.

Este fue el diálogo:

Periodista: Y en Perú, ¿con quién ha hablado para no cruzarnos?

Jorge Risso: Estoy hablando con un asistente del ministerio, pero si tiene entrada directa al Gobierno, pues dígame y hablamos.

Por otro lado, al intentar comunicarse con el número que aparece en la proforma, y así corroborar la veracidad de la empresa, se indicó que era equivocado y que estaban hablando con Regent Medical.

Esta última figura como cerrada definitivamente y le pertenece a Steven A. Víctor, conocido como el dermatólogo de las estrellas. Asimismo, en la dirección que aparece en la carta funciona una empresa muy diferente al de la venta de vacunas.

El medio de comunicación añadió que Chula Medical Management fue creada el 19 de agosto del 2020 en Florida y tiene como uno de sus dueños al doctor Víctor.

En una oportunidad, el médico recibió una advertencia por la Food and Drugs Administrations (FDA), por no garantizar pruebas de laboratorio, no tener procedimientos estrictos y no tener un registro de limpieza de equipos importantes.

