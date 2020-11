Ya reportan una segunda muerte y tres nuevos casos de difteria

El día que falleció la niña de cinco años, reportada como el primer caso de difteria en el Perú después de dos décadas, una adulta mayor perecía en el hospital Cayetano Heredia por la misma enfermedad. Aunque ambos decesos ocurrieron el 30 de octubre, no fue hasta ayer que el Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre la segunda muerte.

Se trata de una mujer de 69 años, que ingresó al nosocomio el 27 de octubre, con síntomas de expectoración, asfixia y debilidad generalizada. Una prueba PCR confirmó que la persona padecía de difteria.

Según Luis Suárez, viceministro de Salud Pública del Minsa, recién ayer recibieron la confirmación del Instituto Nacional de Salud de que la paciente falleció por la infección causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae. “La señora tenía un cuadro clínico crónico de otra enfermedad, al parecer era otra infección agregada a la difteria”.

El especialista no solo confirmó las dos muertes, sino también la presencia de tres nuevos casos de difteria. Estas personas son contactos cercanos de la niña, quien vivía en La Victoria. “Están siendo tratados con antibióticos y no con antitoxina porque aún no la necesitan, sus casos son benignos”.

Pese a ello, el viceministro explicó que aún no se ha identificado quién fue la fuente de infección de la niña.

Vacunarse es vital

Al reportarse más casos de difteria en el Perú, el viceministro Suárez anunció que se extenderá el área de vacunación en la zona de La Victoria. Entre hoy y mañana, se inmunizará a 80 mil vecinos. “Y se usará la vacunación de tipo barrido, es decir, a todos. Así tuvieran vacunas, se les colocará una adicional”, dijo.

Lo mismo tendría que ocurrir en la zona de San Martín de Porres, donde vivía la segunda fallecida. Según el representante del Minsa se ha vacunado al personal de salud del hospital Cayetano Heredia que atendió a la fenecida, además se ha identificado a 12 contactos de la víctimas y 9 de ellos ya fueron inoculados. En tanto, se han enviado 40 brigadas para inmunizar a los vecinos de la referida zona.

Pero el peligro es permanente, pues el viceministro confirmó que la inmunidad de la vacuna contra la difteria dura 10 años, lo cual no se había mencionado en el momento que se anunció el primer caso. “La vacuna que se colocan de niños dura ese tiempo, entonces necesitan tener refuerzos. Cualquier persona que no se ha puesto una dosis en los últimos 5 años debe acudir a un centro de salud para que se le coloque de manera gratuita”.

Aldo Lucchetti, director de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, detalló que a los jóvenes y adultos se les debe aplicar la vacuna dT (difteria y tétanos) de una sola dosis.

“Tenemos reservas de vacunas, no hay déficit”, agregó, por su parte, Suárez.

“No será una epidemia”

El viceministro dijo que no se espera que la difteria se convierta en una epidemia en Perú, pues, a diferencia del Covid-19, “la gran parte de peruanos están vacunados” y tienen anticuerpos contra este mal. Sin embargo, su tasa de mortalidad es más alta que la del nuevo coronavirus (10% frente a 4%), por lo que la vacunación es lo más importante.

También agregó que es difícil evitar que la difteria ingrese a través de las fronteras porque hay muchos asintomáticos.

Vacunación

Los días 7 y 8 de noviembre se realizará la segunda jornada de vacunación nacional para niños, adultos y gestantes.

En provincias, el Minsa indicó que se está acudiendo casa por casa de zonas alejadas y se están preparando campañas.