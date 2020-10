Clausuran taller en el que se incendiaron dos ómnibus en Trujillo

Luego del voraz incendio que consumió dos ómnibus al interior de un taller mecánico, ubicado en la urbanización La Rinconada, un equipo de la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo inspeccionó el local y lo clausuró temporalmente al comprobar que no reunía todas las medidas de seguridad.

Dos ingenieros y un abogado de la mencionada institución se trasladaron al local Inversiones Manuelita SAC, ubicado en la manzana 24 A lote 3, para inspeccionar el local en el que se hacen trabajos de tapicería, soldadura y planchado de vehículos.

De acuerdo a la inspección, el taller no mostró su Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y el protocolo de medición de pozo a tierra. Además, no cuenta con sistema de alarma de incendio, con suficientes extintores, identificación de circuitos en su tablero eléctrico general, interruptor diferencial y los balones de oxígeno industrial no se conservan de forma segura.

Por todo esto se procedió son su clausura durante un periodo de 30 días y se le indicó a los responsables del negocio que deberán subsanar las observaciones hechas por el personal. Los vecinos estuvieron de acuerdo con la medida, ya que el taller representa un gran riesgo para la zona.