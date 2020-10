Santa Anita: alcalde José Luis Nole es detenido por protestar debido a obras en la ‘tierra prometida’ [VIDEO]

El alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, fue detenido por protestar ante el inicio de las obras en la denominada ‘tierra prometida’, el terreno que servirá para albergar temporalmente a los comerciantes de La Parada.

Luego de tres horas, Nole fue liberado y denunció abuso de autoridad y agresión física por parte de la PNP. Asimismo, señaló que paralizará las obras, pues manifestó que no cuenta con licencia de construcción.

PUEDES VER Santa Anita: Policía frustra asalto a farmacia y detiene a dos delincuentes

Se necesitaron varios efectivos policiales para reducir al actual burgomaestre de Santa Anita y llevarlo hasta la tolva policial. El representante edil se encontraba en medio de la vía protestando contra los inicios de los trabajos en la ‘tierra prometida’.

Con él estaban seis de sus funcionarios y varios vecinos que lo respaldaban en este acto de protesta. Pese a su autoridad y la compañía, fue intervenido por las fuerzas policiales y llevado hasta la comisaría del distrito.

En las imágenes grabadas por el mismo personal de la municipalidad, puede verse cómo detienen también a otros vecinos. Nole junto a sus funcionarios fueron amonestados con la multa por incumplimiento de la inmovilización social obligatoria.

“A mí me han golpeado. Me metieron una patada y a la fuerza me metieron. Igualmente lo hicieron con los funcionarios y el personal”, manifestó ante las cámaras de América.

PUEDES VER Detienen a acusados de acuchillar y matar a joven en restaurante de Santa Anita

“Lamento la incapacidad del alcalde Jorge Muñoz, porque no tiene la capacidad para resolver un problema que es de su gestión”, agregó ofuscado.

De igual manera, se manifestó contra el traslado de ambulantes pues, según su postura, no se le ha consultado debidamente. Asimismo, afirmó que exigirá la paralización de las obras iniciadas esta madrugada en la ‘tierra prometida’, argumentando que no cuenta con la licencia de funcionamiento. Dejó en claro que regresará al lugar para hablar con el alcalde de Lima.

Santa Anita, últimas noticias:

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.