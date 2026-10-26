Gadi Eisenkot pone en peligro el legado de Netanyahu en las primeras elecciones en Israel desde el ataque del 7 de octubre Eisenkot, cuyo hijo falleció en Gaza, critica la falta de acción del Gobierno frente a los ataques de Hamás y llamó a investigar los fallos de seguridad. Sin embargo, su candidatura solo sería la continuidad de las políticas israelíes.

Benjamín Netanyahu llega a las elecciones parlamentarias con la amenaza de perder el poder, la posibilidad de que su prolongado dominio de la política israelí termine marcado por los fallos de seguridad del 7 de octubre de 2023 y la incapacidad de transformar las victorias militares en una salida política para el país.

Su principal rival es Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor del Ejército, cuya irrupción electoral alteró las previsiones de una contienda que parecía favorecer al veterano dirigente. Las encuestas apuntan a una disputa ajustada entre el bloque de Netanyahu, integrado por el Likud, la extrema derecha y los partidos ultraortodoxos, y una oposición que busca reunir los apoyos necesarios para formar Gobierno.

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La más reciente proyección de opinión del Canal 12 sitúa a Eisenkot en primer lugar con 23 escaños, por delante del Likud (partido oficialista), que cuenta con 21. Sin embargo, en el Canal 14, afín a Netanyahu, se prevé que el Likud obtenga 30 escaños y Eisenkot unos 20.

La elección llega después de tres años de guerras y crisis internas. Sin embargo, la campaña se concentró menos en las consecuencias de las operaciones militares que en la figura del primer ministro, su responsabilidad por los fallos que permitieron los ataques de Hamás y las fracturas sociales internas.

El impulso a Eisenkot

Eisenkot, de 66 años, no llegó a la política desde los partidos tradicionales. Nacido en Tiberíades y criado en Eilat, es hijo de inmigrantes judíos marroquíes de recursos modestos. Pasó cuatro décadas en el Ejército, donde alcanzó la jefatura del Estado Mayor entre 2015 y 2019, antes de incorporarse a la Knéset en 2022 por Unidad Nacional.

El punto de inflexión en su trayectoria fue la muerte de su hijo Gal, sargento mayor del Ejército israelí, en diciembre de 2023, durante una operación en el norte de Gaza.

La pérdida familiar se sumó a su convicción de que el Gobierno no había hecho lo suficiente para impedir los ataques de Hamás ni para garantizar la liberación de los rehenes.

Eisenkot formó parte del gabinete de guerra creado tras los ataques, en un gesto de unidad nacional que incorporó a figuras de la oposición. Sin embargo, renunció en junio de 2024 y acusó a Netanyahu de no actuar con suficiente rapidez para conseguir la liberación de los rehenes.

"Durante su mandato, secuestraron mujeres y niños, se abstuvo deliberadamente de hacer lo necesario para rescatar a los rehenes", sostuvo. Netanyahu rechazó esas acusaciones y defendió que las operaciones militares eran necesarias para debilitar a Hamás.

El primer ministro también aseguró que Eisenkot se opuso a maniobras militares decisivas en Gaza. El exgeneral niega esa versión y ha pedido que se hagan públicas las actas de las reuniones y las votaciones del gabinete.

Aunque la figura militar se presenta como una alternativa a Netanyahu y asegura buscar una investigación sobre los fallos que precedieron a los ataques de Hamás, su candidatura no supone una ruptura de la política israelí ac.

El periodista Mehdi Hasan lo describió en The Guardian como alguien que "no es Netanyahu", pero permitiría "las mismas políticas de expansión y destrucción tanto en Cisjordania como en Gaza".